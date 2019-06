1111 Atwater: 22 penthouses de grand luxe vendus entre 2 et 15 millions $

L’économie va bien et Montréal a la cote, alors il ne faut pas s’étonner qu'après le Four Seasons, un autre projet immobilier de grand luxe cible à son tour les multimillionnaires avec ses unités se vendant entre 2 et 15 millions $, soit une moyenne de 1600 $ le pied carré.

Le grand avantage de l’ensemble immobilier 1111 Atwater, c’est toutefois qu’il proposera à ses occupants des vues dégagées, du 30e au 38e étage, à la fois sur la montagne, le centre-ville, le fleuve et Westmount.

Seulement 22 propriétaires pourront s’y installer à partir de l’été 2022, dans de luxueux penthouses de 1663 à 10 000 pieds carrés, les promoteurs souhaitant créer un effet de rareté ajoutant au prestige des lieux.

La tour résidentielle mixte de 200 millions $ sera construite sur le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants, au coin Atwater et Tupper, dans le Quartier des grands jardins. L’excavation vient de se mettre en branle.

Les 29 étages inférieurs du 1111 Atwater seront occupés par une résidence pour personnes âgées de la bannière Chartwell, laquelle disposera de sa propre entrée et de ses propres aires communes. Un espace commercial de 3000 pieds carrés au rez-de-chaussée devrait accueillir un restaurant.

Une adresse pour le Québec inc.

En plus de cibler des gens de Westmount et de l’étranger, le 1111 Atwater pourrait devenir l’adresse du Québec inc. Lors du lancement officiel du bureau des ventes, cette semaine, on a précisé à l’Agence QMI que plusieurs membres de l’élite des affaires veulent y vivre. La moitié des unités seraient en voie d'être réservées.

Certaines grosses fortunes pourraient même acheter des étages entiers, histoire de se créer de véritables châteaux dans le ciel montréalais, avec jusqu’à 9600 pieds carrés et une terrasse faisant à elle seule plus de 1000 pieds carrés.

Selon nos informations, un acheteur envisage même d’investir jusqu’à 18 millions $ en achetant plusieurs penthouses sur différents niveaux, a-t-on entendu. Il aurait même prévu des quartiers pour ses employés.

«Le Québec inc. est mieux nanti que l’on pense», a indiqué Francis Charron, président de Batimo et vice-président d’EMD Construction, l’un des promoteurs du 1111 Atwater.

«Ils recherchent ça, ils se disent qu’ils ont travaillé excessivement fort dans la vie, qu’ils veulent acheter un produit de grand luxe», a-t-il poursuivi, en disant que les gens n’ont plus besoin d’aller à New York pour trouver pareil luxe et confort, avec en prime une grande sécurité et une vie culturelle riche.

Il va sans dire qu’avec de tels budgets, les acheteurs font appel à des designers et à des architectes, et peuvent aussi moduler leur milieu de vie selon leurs désirs. Ils pourront ainsi faire appel au designer Andres Escobar qui crée les espaces communs du 1111 Atwater et certaines unités auront même leur propres piscine ou spa sur leur terrasse privée.

Selon le promoteur Francis Charron, il manque d’unités ultraluxueuses à Montréal.

«Des beaux projets, il y en a à Montréal, comme Humaniti. Notre particularité, c’est que personne n’est capable d’offrir la vue qu’on a. Quand on dit qu’on a la ville qui se donne en spectacle, qu’on va être au 31e étage avec des vues 360 degrés, avec la piscine, le bar, la salle d’exercice, ce sera inspirant de s’entraîner», a-t-il dit en entrevue, citant également, au chapitre des attraits, la localisation du projet, les nombreux commerces de proximité et les finis haut de gamme.

M. Charron fait équipe avec Philip Kerub, président de la firme High-Rise Montréal dans ce projet, ainsi qu’avec Claridge Immobilier.

Un dôme digne de Dubaï

Pour faire découvrir ce projet immobilier de grand luxe, les promoteurs disposent d’un atout venu de Dubaï: un dôme sous lequel les acheteurs potentiels peuvent effectuer une visite 3D de leur futur environnement grâce à la réalité augmentée. En plus de plonger dans les espaces communs, ils pourront voir leur unité selon les modélisations choisies, une fois plusieurs étapes franchies.

«Ils vont voir leurs choix de finis, leurs différentes vues et leurs choix de mobiliers», a résumé M. Kerub.

Un écran tactile permet aussi de voir l’édifice sous toutes ses coutures, en plus des vues selon les différentes heures de la journée. Il se trouve dans le bureau des ventes, installé dans l’ancienne Maison des infirmières, seul bâtiment patrimonial conservé.

Développement conjoint

Rappelons que le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants est aussi redéveloppé par le promoteur Devimco, qui y construit son ensemble immobilier EstWest. Du logement abordable et le nouveau Centre communautaire Peter-McGill s’y trouvera, de même que plusieurs espaces verts, en plus du square Cabot voisin qui doit éventuellement être agrandi. Il a par ailleurs déjà été question d’y installer une école.

Le 1111 Atwater:

► Projet immobilier mixte de 200 millions $

► 22 penthouses exclusifs

► En vente entre 2 et 15 millions $

► Armoires de cuisine Snaidero

► Comptoirs Dekton

► Électroménagers Miele

► Murs rideaux à vitrage haute performance

► Planchers chauffants dans les salles de bain

► Domotique dans les unités

► Sky lounge au 31e étage avec piscine à la fois intérieure et extérieure, terrasse et salon

► Gymnase au 31e étage

► Bar à champagne avec piano et salle d’attente pour les invités dans le hall d’entrée

► Service de conciergerie 24 h sur 24, 7 jours sur 7

► Espace de réception des colis

► Service de voiturier

► Une résidence pour personnes âgées Chartwell s'ajoutera dans les étages inférieurs