Bombardier vendrait ses avions CRJ à Mitsubishi

Bombardier est en «discussions avancées» avec le conglomérat japonais Mitsubishi Heavy Industries pour lui vendre ses avions régionaux CRJ, qui sont assemblés à Mirabel.

C’est le site spécialisé The Air Current qui a publié l’information, tôt mercredi matin. La transaction pourrait être annoncée d’ici la tenue du salon aéronautique du Bourget, en France, qui s’ouvre le 17 juin.

Les deux entreprises ont confirmé les pourparlers, mais ont tenu à préciser qu’aucune entente n’avait encore été conclue.

«Avant la conclusion de tout accord, un examen approfondi et une analyse sont requis, ainsi que l’approbation éventuelle du conseil d'administration de Bombardier, a indiqué la multinationale québécoise dans un communiqué. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. doit également mener à bien son processus de vérification préalable et son propre processus d'analyse et d'approbation, indépendants de la volonté de Bombardier. Rien ne garantit que de telles discussions aboutiront finalement à un accord.»

Mitsubishi travaille depuis plusieurs années à développer le jet régional MRJ, qui deviendra un concurrent du CRJ. Bombardier poursuit Mitsubishi devant les tribunaux dans ce dossier, lui reprochant d’avoir débauché plusieurs de ses employés pour faciliter la certification du MRJ.

Le CRJ, un dérivé du jet d’affaires Challenger, qui avait été mis au point par l’ancienne société d’État Canadair, a créé la catégorie du jet régional. Environ 2000 appareils CRJ ont été construits depuis 1991.

Si le programme CRJ est vendu, Bombardier aura complètement quitté l’aviation commerciale. L’an dernier, l’entreprise a cédé le contrôle de la C Series, devenue A220, à Airbus. Elle vient aussi de vendre les avions turbopropulsés Q400 à la firme britanno-colombienne Viking Air pour environ 300 M$ US.