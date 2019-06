Dominique Anglade accuse la CAQ de ralentir les travaux parlementaires

À moins de deux semaines de la fin de la session parlementaire, la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’immigration, Dominique Anglade, accuse le gouvernement Legault de ralentir les travaux parlementaires dans le but d’imposer le bâillon.

C’est du moins ce qu’a laissé entendre la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne en entrevue à l’émission «Dutrizac de 6 à 9» sur les ondes des QUB radio, mercredi. Cette déclaration survient alors les projets de loi 9 (réforme du système d’immigration) et 21 (laïcité de l’État) sont présentement débattus.

La députée dénonce le fait que le ministre de l'Immigration et leader parlmentaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, pilote simultanément ces deux projets de loi.

«Un moment donné, c’est une histoire de temps. Il ne peut pas se dédoubler, a dénoncé Mme Anglade. Il doit être présent aux deux commissions, donc c’est une commission qui siège ou c’est l’autre. Si c’est le cas, il faut que tu planifies tes affaires en conséquence.»

Elle a entre autres expliqué que la commission parlementaire devait siéger pendant sept heures mardi pour étudier le projet de loi sur l’immigration, mais que le tout n’a finalement duré que deux heures.

«Tu ne peux pas arriver en fin de session et penser que tu vas être capable de faire les deux en même temps. On a mis tous les éléments dans une seule et même personne et là il a de la difficulté à livrer», a soutenu la députée.

Simon Jolin-Barrette a pour sa part accusé le Parti libéral de «faire du niaisage» dans leur étude article par article des projets de loi, mercredi. Les deux formations politiques sont à couteaux tirés depuis plusieurs semaines en raison du débat entourant ces deux projets de loi.

Bientôt cheffe?

L’animateur Benoît Dutrizac a conclu l’entrevue en demandant à Dominique Anglade pour quand était prévue sa candidature pour la chefferie du Parti libéral. La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne y est allé d’une réponse plutôt candide.

«On y réfléchit fortement, je vais vous dire ça. Si vous voulez que je vous donne un coup de fil quand je suis prête, ça va me faire plaisir», a laissé tomber la politicienne.