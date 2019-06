Formule 1: cap sur le luxe avec la rue Peel

Les festivités proposées sur la rue Peel dans le cadre du Grand Prix du Canada à Montréal ont vu leur cote de popularité grimper au cours des dernières années.

L’arrivée de la Formule Peel il y a six ans a fait bondir la fréquentation de l'artère. «L’achalandage a plus que doublé durant les six dernières années avec l’arrivée de la Formule Peel», a indiqué Stéphane Gauvin, le promoteur de l’événement et président du groupe Impact média.

Au tout début, environ 250 000 personnes participaient à ce rendez-vous des amateurs de Formule 1. Ce nombre serait passé à plus de 450 000 l’an dernier.

Arnaud Brun, le directeur du restaurant l'Entrecôte Saint-Jean de la rue Peel, constate aussi cette croissance.

«D’année en année, la rue Peel s'est beaucoup améliorée. [...] On voit que la rue Peel a changé et l'achalandage est beaucoup plus important», a indiqué le restaurateur.

La Formule Peel se targue d’attirer le chic. Les festivités sont ponctuées d’expositions de voitures uniquement exotiques ou de luxe, et les partenaires sont sélectionnés selon un créneau «très sélectif et très glamour».

«Notre commanditaire principal est une compagnie de champagne», a fait remarquer Stéphane Gauvin.

Clientèle différente

La rue Crescent, qui attire aussi son lot de visiteurs, considère être plus accessible à toutes les clientèles. «Peel, ce n’est pas la même clientèle. Nous, on vend plus la bière et eux autres, ils essaient de vendre plus le champagne», a indiqué Steve Siozios, président de l'Association des marchands de la rue Crescent.

«Nous, on va chercher les deux types de clientèle. C'est trop petit le nombre de gens qui vont acheter des autos à 200 000 $. C'est pas nous, ce n'est pas Crescent.»

Raoul Cadoche, coiffeur chez Mutt & Jeff sur la rue Crescent depuis 22 ans, a aussi remarqué que la majorité des belles voitures se trouvaient sur la rue Peel.

«Sur Crescent, ils ne mettent pas de belles choses. Ça attire les gens qui boivent, les alcooliques avec de la bière, qui crie», a-t-il dit.

Même son de cloche du côté d’Olivier Vachon, copropriétaire de la Pizzéria No 900, situé sur la rue Peel. «C’est deux choses différentes, Crescent, c'est plus party tandis que Peel, c'est plus restaurant.»

Avec Guillaume Pelletier, 24 Heures

Des activités tout le week-end

Rue Peel

Terrasse Peel Paddock

Des DJ’s de la scène locale et internationale offriront des prestations de 11 h à 3 h du 5 juin au 9 juin.

Pop-up Fashion Show

Le Pop-up Fashion Show se déroulera le 6 et le 7 juin, de 12 h à 14 h, et sera animé par Geneviève Borne. Les mannequins seront maquillés et coiffés sur la rue Peel et défileront sur la terrasse du Peel Paddock.

Terrasses aménagées

De nombreux restaurants de la rue aménageront une terrasse spécialement pour l'événement. Parmi ceux-ci, on retrouve Chez Alexandre, Soubois, Ferreira, Vasco da Gama, Houston Avenue Bar & Grill, Pizzeria No 900, Universel, Carlos & Pepe’s, RYU, Entrecôte Saint-Jean et Ibérica.

Rue Crescent

Compétition d'arrêt aux puits des célébrités

Des athlètes, des Olympiens, des humoristes et des personnalités de la télévision mettront à l'épreuve leurs compétences en changement de pneus, jeudi à 13 h.

Scène Corona

Durant les festivités, de nombreux artistes se produiront sur la scène située à l'angle du boulevard de Maisonneuve Ouest et de la rue Crescent. Certains artistes comme SHINE in the 80's, Freddie James Project, DJ ShortCut et le Boogie Wonder Band seront présents.

Pesée des boxeurs de la série de boxe Dooly’s

Les boxeurs Skakeel Phinn, Wilfried Seyi et Terry Osias participeront à la pesée présentée le vendredi 7 juin à 13 h par le Groupe Yvon Michel.