La Caisse injecte 206 M$ US dans un géant indien

Sans tambour ni trompette, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) vient d’investir lundi dernier 206 millions $ US dans le géant indien Mahindra & Mahindra (M&M), qui mise sur la voiture électrique.

« Nous sommes ravis de nous associer au groupe Mahindra pour ce premier investissement », a déclaré la première vice-présidente et chef des partenariats stratégiques, marchés en croissance, Anita George, dans un communiqué publié par l’entreprise lundi dernier.

L’investissement passé sous silence au Québec se chiffre à plus de 206 millions $ US, selon nos sources. La Caisse a déjà investi une douzaine de millions $ dans Mahindra, mais c’est la première fois qu’elle allonge des centaines de millions $ pour des actions.

« Il s’agit du premier investissement de la CDPQ dans le groupe Mahindra, c’est la preuve qu’elle a confiance en l’avenir de la société et envers l’économie indienne », s’est félicité le chef de la direction financière, V. S. Parthasarathy.

Gros joueur

Le Groupe Mahindra pèse lourd en Inde. Le conglomérat est valorisé à plus de 11 milliards $ US à la Bourse de Bombay. Ses ventes s’élèvent à plus de 20 G$ US.

Mahindra touche à l’immobilier, à la logistique, aux services financiers, mais elle fonde beaucoup d’espoir sur ses voitures électriques (eVerito et Ge0Plus), camionnettes (eSupro) et trois roues (Treo et eAlfa mini).

Cette année, le constructeur a vendu deux fois plus de véhicules électriques que l’an passé, soit plus de 10 000, comparativement à 4000 un an plus tôt, et elle espère poursuivre sur sa lancée.

Hier, elle a annoncé un important partenariat avec la start-up Blu-Smart, qui doit propulser l’industrie du taxi et de l’autopartage 100 % électrique, une manne dont semble vouloir tirer profit le bas de laine des Québécois.

« La Caisse est heureuse de s’associer à ce groupe et nous souhaitons profiter au maximum de ce partenariat stratégique pour développer notre portefeuille en Inde et dans le monde », a indiqué au Journal le porte-parole de la Caisse, Yann Langlais Plante.

Selon lui, ce nouvel investissement est la suite logique de la stratégie de croissance de la Caisse, comme celui « d’Edelweiss, un chef de file des services financiers diversifiés, ou encore [d’] Azure, un joueur de premier plan dans l’énergie solaire », illustre-t-il.

Rappelons que Mahindra est aussi mondialement connu pour son tracteur et que la société indienne possède un centre d’assemblage et de distribution à Adstock, en Chaudière-Appalaches depuis 2016.

Mahindra & Mahindra

Fondation: 1945

Siège social: Mumbai, Inde

Secteurs

Aérospatiale et défense

Après-marché

Automobile

Machinerie de ferme

Services financiers

Tourisme

Service-conseil

Immobilier

Deux roues

Agriculture

Employés: 240 000

Pays: 100