Les éleveurs du Québec refusent d'être pris en otage

Le Québec craint d'être pris en otage dans la guerre commerciale que se livrent la Chine et le Canada sur fond de l'affaire Huawei.

La Chine vient en effet vient d'instaurer de nouvelles normes d'inspection pour toutes les importations de viande porcine en provenance du Canada.

Elle a aussi suspendu temporairement les permis de deux usines de transformation de porc ce qui inquiète les éleveurs du Québec.

«Ce sont des mesures qui sont prises en raison des tensions diplomatiques. C'est clair pour nous autres, on sait qu'on vend un produit de qualité», a expliqué le président des éleveurs de porc du Québec, David Duval.

«Je partage leur inquiétude dans un contexte où on observe ce qui se passe avec les États-Unis, avec la Chine, dans la dernière année, l'impact que ça a sur nos marchés», a dit le ministre de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, André Lamontagne.

Plusieurs estiment qu'il s'agit de pressions déguisées liées à l'arrestation d'une haute dirigeante du géant chinois Huawei.

«Je me suis assuré avec le consul de Chine que les entreprises québécoises ne soient pas prises en otage par les tensions qu'il y a entre le Canada et la Chine», a fait savoir la ministre des Relation internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.

«En Chine, ils sont affectés par la fièvre africaine porcine. Ici, au Canada, nous ne le sommes pas, nous n'avons aucun cas au Canada. Donc, c'est une autre raison qu'ils évoquent pour augmenter le nombre d'inspections», a ajouté la ministre fédérale de l’Agriculture et de l’agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau.

La Chine est le troisième client en importance pour les éleveurs du Québec, un marché de 286 millions de dollars l'an dernier pour des parties de l'animal qui ont peu de preneurs, comme les têtes et les pattes.

François Legault demande à Ottawa de ne pas abandonner les producteurs.

«Il va falloir qu'Ottawa soit ferme dans les négociations avec la Chine. Nous, on est pour le libre-échange, mais un libre-échange qui fonctionne des deux côtés», a-t-il déclaré.

Par le biais de ses quatre délégations en Chine, le Québec suit l'évolution de la situation de près.