L’IRIS s’inquiète de la «bancarisation de Desjardins»

Le Mouvement Desjardins doit préserver ses principes coopératifs et ne doit plus suivre le modèle des banques, déplore l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

Dans une note publiée mercredi, l’IRIS estime que Desjardins s’est muée au fil du temps en un véritable complexe financier à cause de trois transformations: la libéralisation du crédit, la création des sociétés filiales et le recours à la capitalisation externe.

L’auteure de la note, Julia Posca, croit d’ailleurs qu’il «faudra bientôt cesser de prétendre que Desjardins est autre chose qu’une banque».

Selon elle, la mission de Desjardins est passée «de caisse d’épargne destinée à améliorer la situation financière de la population à une institution qui cherche à maximiser ses rendements, au détriment des services aux membres».

L’IRIS soulève notamment la réduction de l’influence des administrateurs bénévoles «au plus grand profit de technocrates salariés».

On ne s’explique pas non plus la réduction «drastique du nombre de caisses. Le Mouvement comptait 1350 caisses réparties au Québec et en Ontario dans les années 1990, mais actuellement, l’IRIS parle de seulement 238 caisses.

À la base, rappelle-t-on, Desjardins formait un réseau de coopératives avec une mission de nature sociale, contrairement aux banques, dont l’objectif est de réaliser des profits par des opérations financières et de crédit.

L’idée était «d’améliorer la situation économique des classes populaires du Québec en favorisant l’ensemble des épargnants, peu importe leur taille, tout en veillant à la prise de décisions démocratiques».

L’IRIS croit que Desjardins encourage maintenant «l’endettement plutôt que l’épargne, en contravention totale avec ce que prévoyait sa mission d’origine».

En l’occurrence, soutient Julia Posca, les prêts hypothécaires et les prêts à la consommation représentent en moyenne 50 % de l’actif total du Mouvement.

Madame Posca note que «l’encouragement à l’épargne est sciemment négligé au profit d’un soutien à la consommation de masse et à l’endettement individuel».