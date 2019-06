Moins de smog grâce à l’interdiction des poêles à bois, selon la Ville de Montréal

Il y a eu bien moins de journées de smog l’hiver dernier que lors des précédentes saisons froides en raison de l’interdiction des poêles à bois, a affirmé la Ville de Montréal, mercredi.

Du 1er novembre au 15 avril dernier, il n’y a eu que deux jours de smog contre six à huit les années passées, a souligné l’administration municipale dans son bilan environnemental sur la qualité de l’air.

«Les efforts déployés par la Ville de Montréal afin d’encadrer par des mesures réglementaires des activités, telles que le chauffage au bois, la mise en place d’initiatives misant sur l’électrification des transports, ainsi que les déplacements actifs et collectifs, contribuent à la réduction à la source des polluants et à l’amélioration de la qualité de l’air», a affirmé Jean-François Parenteau, responsable de l’environnement au comité exécutif et maire de l’arrondissement de Verdun.

La Ville estime qu’il faudra voir l’hiver prochain si la tendance à la baisse des jours de très mauvaise qualité de l’air se maintient.

Depuis le 1er octobre dernier, les poêles à bois qui ne sont pas certifiés comme émettant moins de 2,5 g/h de particules fines dans l’atmosphère sont interdits à Montréal, sauf s’il y a une panne d’électricité de plus de trois heures.