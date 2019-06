La réforme du mode de scrutin promise par la CAQ lors de la dernière campagne électorale commence à créer des remous à l’Assemblée nationale.

Le nouveau modèle de proportionnelle mixte actuellement étudié par la ministre Sonia LeBel verrait apparaître des députés «de liste», c’est-à-dire des députés dont le siège à l’Assemblée nationale serait attribué en fonction du pourcentage du vote à l’échelle de la province.

Pour l’analyste politique Stéphane Bédard, ce genre de mode de scrutin aura pour conséquence de créer des «indécrottables» de la politique.

«On voyait ça en France. Ce sont des gens qui font de n’importe quoi en politique et qui se retrouvaient toujours sur une liste. Les gens ne les voulaient plus, mais les partis les voulaient», explique-t-il.

Il cite en exemple le cas de l’ancien président français Valéry Giscard d'Estaing qui, même après avoir perdu les élections, parvenait à être élu grâce à ces fameuses listes.

L’analyste salue toutefois l’ouverture du premier ministre François Legault à tenir un référendum sur la question. «Il n’a pas le choix. Il doit mêler la population à quelque chose d’aussi fondamental que le vote», souligne-t-il.

Son collègue Jonathan Trudeau est lui aussi en faveur d’un référendum, au grand bonheur de l'ex-député péquiste. «Oui je le veux!», a lancé Trudeau à la blague.

Il ne demeure toutefois pas convaincu de la nécessité de réformer le mode de scrutin. «Les Anglais disent “Why fix it if it ain’t broken” (“Pourquoi le réparer s’il n’est pas brisé?”). Est-ce que le système qu’on a actuellement va si mal que ça? Je ne suis pas certain.»