Saguenay attend toujours de se faire payer par Ottawa pour le sommet du G7

Un an après la tenue du sommet du G7, la Ville de Saguenay attend toujours d'être payée pour les frais encourus pour sa participation à cet événement.

Le sommet a coûté cher à la Ville de Saguenay, une somme de 2,2 millions $.

Les trois quarts de la facture ont trait au déploiement policier. D'autres services comme les travaux publics et celui de l'informatique ont aussi été mis à contribution.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, estime qu'il est peut-être temps de s'adresser aux députés. «On s'entend que si on doit rappeler d'être payé plus rapidement, on va le faire aux députés. On fera les représentations pour pouvoir s'assurer que ce dossier-là soit clos. Toute bonne chose a une fin», a-t-elle dit.

À Ottawa, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a paru étonné par cette lenteur. «Je dois vérifier ce dossier. Ils ne m'ont pas contacté directement, mais je peux voir si nous pouvons expédier le paiement», a dit le ministre.

Son collègue ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, a déclaré que son gouvernement allait se pencher sur la question. «C'est un cas isolé. Les fournisseurs ont été payés. C’est un cas isolé. On va regarder ça avec attention», a indiqué M. Champagne.

La députée bloquiste de Repentigny, Monique Pauzé, estime que les villes ont autre chose à faire que de courir après un paiement. «Les municipalités ont besoin de leur argent comme tout le monde. C'est déjà trop long. On était prêt ou pas prêt pour le sommet? Il n’y a pas de raison d'attendre. Les municipalités en ont plein les bottes. Elles n’ont pas le temps de commencer à courir pour avoir leur argent», a indiqué l'élue.

La présence de Québec pourrait aussi compliquer les choses dans ce dossier. C’est que les municipalités envoient leurs factures au ministère de la Sécurité publique du Québec, qui ensuite discute avec Ottawa.