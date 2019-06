Témoignage à TVA Nouvelles : le présumé proxénète qu'elle fuyait arrêté à Sainte-Julie

Une semaine après les révélations troublantes de TVA Nouvelles concernant une jeune femme de 20 ans qui prétend avoir été exploitée sexuellement par un homme de la Rive-Sud de Montréal, ce dernier a été arrêté mardi soir par des enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec.

L’individu dont on ne peut dévoiler l’identité avant sa mise en accusation dans le cadre de sa comparution prévue plus tard cet été a été relâché avec une série de conditions à respecter, dont celles de garder la paix, de ne pas communiquer avec la victime alléguée et de garder une certaine distance par rapport à son domicile.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont aussi perquisitionné le domicile de l’individu situé à Sainte-Julie, où du matériel informatique et divers objets ont été saisis par les policiers dans le cadre de cette enquête. La section de l’identification judiciaire a aussi pris part à l’intervention.

La victime alléguée confiait à TVA Nouvelles la semaine dernière avoir été jusqu’à tout récemment sous l’emprise de l’homme, qui l’a hébergée chez lui quelques semaines. En retour, il aurait exigé qu’elle partage les revenus des services sexuels offerts dans des motels montréalais, notamment.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a maintenant le mandat d’analyser la preuve recueillie. L’homme pourrait être accusé de proxénétisme, menaces et diverses autres infractions à caractère sexuel.