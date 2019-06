Trump a eu une «grande conversation» sur le changement climatique avec le prince Charles

Le président américain Donald Trump a eu une «grande discussion» avec le prince Charles sur le changement climatique lors de sa visite d'État de trois jours au Royaume-Uni débutée lundi, a-t-il révélé dans une interview mercredi.

Donald Trump, qui a pris le thé avec l'héritier du trône lundi, a eu une «grande conversation à propos de ce que vous appelez le changement climatique», a déclaré le président américain dans une interview diffusée mercredi matin sur ITV.

Prévu pour durer «15 minutes», le dialogue s'est finalement poursuivi plus «d'une heure et demie», et le prince Charles «a fait l'essentiel de la conversation», a précisé Donald Trump.

Il a assuré avoir «vraiment écouté» le prince de Galles et s'est dit «touché» par sa passion pour le sujet.

L'héritier du trône britannique est en effet connu pour ses positions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique alors que les États-Unis de Donald Trump ont décidé de se retirer de l'accord de Paris, qui prévoit des engagements de réductions d'émissions de carbone pour les pays signataires.

Le président a-t-il été en mesure de rassurer le prince Charles sur le fait qu'il prenait cette question au sérieux?

«Je pense que oui», a répondu M. Trump.

Il a dit avoir assuré au prince que «les États-Unis ont l'un des climats les plus propres qui soient, d'après toutes les statistiques, et cela s'améliore même».