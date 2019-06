Un don de 10 millions $ pour les enfants handicapés

La Fondation Mirella & Lino Saputo a remis 10 millions de dollars à l'hôpital Shriners pour enfants, à l'hôpital de Montréal pour enfants, au CHU Sainte-Justine et au centre de réadaptation Marie Enfant.

Elle souhaite ainsi améliorer le sort des enfants et les adolescents handicapés du Québec. Sur ces 60 000 jeunes, 20 000 ont une condition plus sévère.

«J’étais mère, je suis grand-mère et, grâce à Dieu, on a eu des enfants et des petits-enfants en santé. Je vois beaucoup d’enfants qui n’ont pas la même chance», a dit Mirella Saputo.

Cet important don aidera à soutenir les hôpitaux pédiatriques, qui ne cessent de trouver de nouvelles façons de soigner les enfants.

De plus, l’argent doit également soutenir une meilleure communication entre les médecins des différents hôpitaux.