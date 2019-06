Une partie des terrains de Molson Coors cédés à la Ville de Montréal

Des terrains qui seront libérés par le déménagement de la brasserie Molson Coors feront place à un complexe résidentiel et une partie sera aussi cédée par le promoteur à la Ville qui prévoit construire des logements sociaux, un parc et une promenade fluviale.

La construction d’une école et d’un centre communautaire pourrait aussi s’ensuivre.

Une entente de principe a été conclue entre la Ville, Molson Coors et le consortium composé du Groupe Sélection et Groupe Montoni. Elle devra être approuvée au conseil d’arrondissement de Ville-Marie et au conseil municipal par la suite.

L’entente de principe a été qualifiée d’«historique» par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, mercredi matin.

«Molson a choisi de garder son siège social sur le site», a précisé la mairesse, mentionnant que cela va favoriser la mixité sociale et économique.