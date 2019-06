Une chercheuse en pédagogie à l'Université de la Colombie-Britannique considère que le ballon-chasseur devrait être banni dans le contexte «scolaire», puisqu’il est une forme d’intimidation «autorisée».

«On est en train de fabriquer une génération de moumounes», lance Richard Martineau en réaction à cette nouvelle dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

«Et là n’envoyez pas de messages en disant que ce sont des propos homophobes! Ça n’a rien à voir avec les gays! Je connais des gays qui ne sont pas moumounes, et je connais des hétéros qui sont moumounes», tient-il à préciser.

Il souligne le fait que nous sommes en train de commémorer les 75 ans du débarquement, et qu’à l’époque, de très jeunes hommes, munis de leur courage, sont débarqués sur les plages dans l’espoir de mettre un terme à la guerre.

«S’il y avait une guerre aujourd’hui on perdrait en 10 minutes! Après 10 minutes, on lèverait le drapeau blanc. C’est incroyable : on ne peut plus jouer au ballon-chasseur ça encourage l’intimidation, la violence, l’exploitation, la dominance et l’impérialisme culturel!», dit-il en rapportant les termes de la chercheuse.

«Qu’est-ce qu’ils fument là-dedans?!!», conclut-il.

