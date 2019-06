Bientôt la fin pour Bradley Cooper et Irina Shayk?

Bradley Cooper et Irina Shayk seraient-ils sur le point de se séparer ? Des rumeurs courent depuis plusieurs mois, certaines impliquant Lady Gaga, qui a joué avec l'acteur et réalisateur dans A Star Is Born, à tel point que l'interprète de Bad Romance a dû mettre les points sur les «i» et réfuter les allégations.

Néanmoins, tout ne semble pas aller pour le mieux entre Bradley Cooper et Irina Shayk.

Une source proche du couple a dévoilé à EOnline qu'ils se posent des questions sur leur relation. «Les choses se sont améliorées, puis ils se sont retrouvés au point de départ où ils questionnent leur relation, et se demandent si être en couple est ce qu'il y a de mieux. Ils veulent rester ensemble pour leur fille, mais aucun des deux n'est très heureux. Ils ont passé du temps éloignés l'un de l'autre pour voir s'ils se sentent mieux sans l'autre. Ils ont investi beaucoup dans leur relation, et tentent différentes sortes d'arrangements. Ils aiment leur petite fille et cela ne changera pas, quoiqu'il arrive», note la source.

Irina Shayk et Bradley Cooper sont en couple depuis 2015 et leur fille, Lea De Seine, est née en 2017.