Revivez 12 moments marquants de Céline Dion à Las Vegas

CAPTURE D'ÉCRAN CELINEDION.COM

Céline retrouve le Colosseum, à peine plus d’un mois après le décès de René Angélil. Pour saluer la mémoire de son mari, la chanteuse a décidé d’ouvrir son spectacle avec «With One More Look At You», du film de 1976 «A Star is Born» avec Barbra Streisand, une des grandes idoles de la star. «Toute ma vie, je n’ai eu que d’yeux pour mon mari, qui s’asseyait ici soir après soir (...) Quand je ferme les yeux, je le sens toujours sur la scène avec moi (...) Rien ne changera ça, a-t-elle commencé en essuyant ses larmes (...) C’est assez exceptionnel que même s’il n’est plus avec moi physiquement, il est plus que jamais présent.»