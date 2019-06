Au lendemain de la suppression de 68 postes chez TVA, dernier épisode d’une série noire dans le monde des médias, Mario Dumont espère que ce sera l’électrochoc nécessaire pour que les députés à Ottawa se penchent sur la crise des médias.

Après l’annonce de mercredi, on a eu, selon lui, un triste spectacle à la Chambre des Communes.

«C’était un peu pathétique, déplore-t-il. Les uns et les autres s’accusaient de n’avoir rien fait. Remarque, ils avaient tous raison.»

Mais maintenant, il espère que les députés ne passeront pas à autre chose et continueront plutôt à travailler sur la question de la crise des médias et des redevances.

«Hier, c’était dans les nouvelles, quand ils sont arrivés à la période des questions, soulève-t-il. Est-ce qu’ils vont en faire un vrai dossier, les oppositions, qu’ils vont continuer à marteler? Ou on va passer à autre chose?»

Au Québec Matin, il n’a pu que déplorer d’ailleurs la vitesse du gouvernement à ouvrir sa bourse pour Radio-Canada, alors qu’on attend toujours le rapport sur les médias.

«Tout ce qui est médias privés, on a créé un groupe de travail il y a plusieurs années, qui va rendre son rapport en 2020. Ça n’a pas de bon sens. Ça va avoir pris 5 ans faire quelque chose. Durant ces cinq années-là, tout va avoir été viré à l’envers. Alors que les libéraux de M. Trudeau sont arrivés au pouvoir, et quasiment la semaine d’après, ils ont sorti le chéquier et ont versé 700 millions $ pour Radio-Canada. T’as comme deux planètes.»