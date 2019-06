Justin Trudeau rend hommage aux soldats canadiens

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est rendu sur la plage Juno à Courseulles-sur-Mer, en Normandie, jeudi, pour prendre part aux commémorations du 75e anniversaire du Jour-J.

Le premier ministre a prononcé un discours dans lequel il a rendu hommage aux soldats canadiens:

«Plus de 5000 Canadiens sont tombés sur les champs de bataille de la Normandie. 75 ans plus tard, nous nous souvenons de l’ampleur de leur sacrifice», a-t-il déclaré sur la plage Juno, l’une des principales plages du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944.

«Nous souvenons notamment des compagnies de la première vague, comme les Royal Winnipeg Rifle et les Queen's Own Rifle of Canada qui ont subi des pertes énormes dans les premières heures du Jour-J», a-t-il ajouté en rappelant «leur courage, leur ténacité et leur générosité».

«Grâce à eux les valeurs de paix et de démocratie définissent notre pays et l’héritage qu’ils nous ont légué va au-delà de nos frontières», a-t-il souligné.