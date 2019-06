La police de Montréal a donné plus de contraventions aux automobilistes en 2018

L’abolition des bonis aux cadres pour l’atteinte de quotas de tickets n’a pas freiné les policiers de Montréal qui ont donné en 2018 plus de contraventions que l’année précédente.

L’an dernier, les policiers de Montréal ont remis plus de contraventions aux automobilistes délinquants. Les agents de stationnement, pour leur part, en ont donné moins qu’en 2017.

En plus de donner quelque 10 190 contraventions de plus aux personnes ayant enfreint les règles de stationnement, les policiers ont aussi émis environ 2300 constats additionnels pour des infractions de vitesse et 3400 constats supplémentaires pour des infractions reliées à un véhicule en mouvement.

Néanmoins, le nombre global de constats d’infraction émis par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a diminué, en raison notamment d’une réduction du nombre de contraventions émises par les agents de stationnement.

En 2018, 1,5 million de constats ont été émis, soit 124 524 de moins qu’en 2017.

Les trois quarts sont reliés à des infractions de stationnement, dont la grande majorité n’est pas délivrée par des policiers. En effet, l’an dernier, les agents de stationnement ont donné plus de 960 000 contraventions. C’est 14 000 de moins qu’en 2017.

Pour les piétons et les cyclistes, on compte, respectivement, environ 1000 et 350 constats de moins qu’en 2017.

Abolition des quotas

L’administration Plante a aboli les bonis qui étaient versés aux cadres du SPVM lorsque leurs agents atteignaient des quotas de contraventions. Toutefois, la fin de ces «Bonis Denis» ne semble pas avoir eu pour effet de réduire les mises à l’amende.

«Nous, quand on est entrés en poste, j’ai dit rapidement: "moi, les trappes a tickets, ça ne m’intéresse pas, les quotas de tickets ça ne m’intéresse pas», a rappelé la mairesse de Montréal jeudi.

Des contraventions doivent être données «lorsque c’est nécessaire pour assurer la sécurité de tous et de toutes, mais si on n’a pas à en donner, on n’en a pas», a dit Valérie Plante. «Je pense que ça porte [ses] fruits d’une façon, c’est-à-dire que cette consigne-là a été entendue.»

Selon Mme Plante, la hausse des amendes pour certaines infractions n’a pas de rapport avec la fin des quotas, mais vise à rehausser la sécurité sur la voie publique. De plus, «ça n’avait pas été augmenté depuis des années».

Tout en saluant la fin des quotas, Jack Rodriguez, avocat chez SOS Ticket, estime que «cela ne veut pas dire que les policiers n’ont pas encore de la pression de donner des tickets».

«Aussi, il y a une pression sociétale», a-t-il dit, les amendes pouvant avoir un effet dissuasif.

Le SPVM, qui présentera son rapport annuel aux élus municipaux la semaine prochaine, n’a pas souhaité commenter jeudi.

Nombre de contraventions émises par le SPVM:

2018 / 2017

Constats d’infractions émis

1 587 664 / 1 712 188

Infractions en mouvement

332 633 / 329 236

Infractions de vitesse

87 839 / 85 531

Infractions de stationnement (policiers)

204 054 / 193 864

Infractions de stationnement (agents de stationnement)

963 138 / 1 103 557

Infractions piétons

22 826 / 23 861

Infractions cyclistes

12 285 / 12 644