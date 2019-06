La police installe un poste de commandement à Lévis

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) va installer jeudi un poste de commandement dans le secteur Saint-Nicolas, à Lévis, pour faire avancer l’enquête sur la disparition de Michel Mercier, 44 ans, qui manque à l’appel depuis le 3 avril dernier.

Le SPVQ installera son poste de commandement sur la rue de la Mission. Les personnes qui désirent donner des renseignements et rapporter tout indice sur la disparition de Michel Mercier sont invitées à le faire de 10h à 14h.

«Le 3 avril dernier, en matinée, M. Mercier avait quitté son emploi dans le secteur de la rue Saint-Paul à Québec à bord d’un véhicule Nissan Murano de couleur bleue prétextant qu’il voulait aller faire des photocopies. Il aurait emprunté le boulevard Champlain pour aller se stationner à l’Aquarium de Québec. Il a ensuite circulé sur le passage piétonnier à pied pour traverser le pont de Québec où il a été capté par des caméras de surveillance du ministère du Transport du Québec. Les dernières images captées remontent à 11h27, le 3 avril, alors qu’il était à proximité du parc du Carrefour sur la rue de la Mission à Saint-Nicolas», a rappelé le SPVQ dans un communiqué.

Michel Merci mesure 1,67 m (5 pi 6 po) et pèse 91 kg (200 lb). Il a les yeux verts et les cheveux bruns avec une calvitie partielle. Au moment de sa disparition, il portait une chemise bleue, un pantalon noir, un manteau court noir de marque Arc’teryx avec une capuche et un logo blanc sur l’épaule gauche.

Toute personne ayant des informations permettant de le retrouver peut composer le 911 ou communiquer anonymement via le 418-641-AGIR (2447).