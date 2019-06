La syphilis de retour en force

Alors qu’on croyait cette maladie quasi disparue, la syphilis semble faire un retour en force alors que 918 cas ont été diagnostiqués en 2017 au Québec.

Vingt ans plus tôt, en 1997, seulement trois cas de cette infection transmissible sexuellement avaient été diagnostiqués dans la province. La réapparition de cette maladie est due, selon le pharmacien en résidence du Québec Matin Jean-Yves Dionne, principalement à deux choses.

«On a comme oublié quelque part les cours d’éducation sexuelle (...) et le syndrome de Superman est arrivé, les vaccins pour les condylomes sont arrivés, donc les gens se sont dit qu’avec un vaccin ils sont protégés alors qu’ils sont protégés pour une affaire seulement, explique-t-il. Et, parce que c’est insidieux et parce que ce n’est pas fréquent, le dépistage systématique est parti».

«Il s’agit d’une maladie contagieuse, silencieuse et insidieuse», insiste-t-il. Les premiers symptômes de la maladie passent souvent inaperçus.

Pour connaître la liste des principaux symptômes, consultez la chronique du pharmacien dans la vidéo ci-dessus.