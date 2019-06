Les Forces mettent fin à la mobilisation des militaires

Les Forces armées canadiennes ont officiellement mis fin jeudi à la mobilisation des quelque 1000 militaires qui ont été déployés dans l’une ou l’autre des 250 municipalités touchées par les inondations historiques survenues ce printemps.

Depuis avril dernier, des troupes étaient déployées dans plusieurs régions du Québec afin de prêter main-forte aux sinistrés et aux autres corps d’urgence en intervention sur le terrain.

Ils ont notamment contribué à remplir des sacs de sable, construire des digues, assister les évacuations et s’assurer de la sécurité des citoyens affectés par les inondations.

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a souhaité saluer l’effort des troupes dans le cadre de ces inondations historiques au Québec.

«Je voudrais remercier les Forces, pour la mobilisation et la contribution exceptionnelle à ce qui s’est produit dans les dernières semaines, au Québec. On parle, bien sûr, de la préparation à la remise sur pied de nos municipalités et de nos citoyens dans le contexte des inondations», a-t-elle indiqué.

Alors qu’il reste encore beaucoup de nettoyage à faire dans plusieurs municipalités, la brigadier-général Jennie Carignan, commandant de la Force opérationnelle interarmées Est, a tenu à expliquer le rapatriement des troupes.

«Je concède qu’il soit difficile de comprendre pourquoi l’armée quitte, alors qu’il reste tant de travail à faire. J’aime faire l’analogie des pompiers. Une fois l’incendie sous contrôle et le danger passé, le pompier retourne à la caserne pour se préparer à la prochaine urgence. C’est ce que nous faisons», a-t-elle laissé tomber.

25,9 M$ octroyés

À ce jour, plus de 4900 dossiers d’indemnisation ont été ouverts, pour un montant de 25,9 M$ octroyés. «Les chiffres devraient augmenter. Il y a des endroits, comme à Gatineau, où l’eau s’est retirée plus rapidement, donc il y a des gens qui sont encore à gérer le quotidien, donc fort probablement qu’ils se manifesteront plus tard», a-t-elle précisé.

La ministre Guilbault indique qu’il s’agit d’un bilan provisoire, puisqu’il pourrait y avoir encore des sinistrés qui n’ont pas encore émis de demande. Par ailleurs, elle estime qu’il reste encore quelques dizaines de personnes évacuées.

Elle se dit satisfaite de la nouvelle mesure d’indemnisation mise en vigueur peu avant que les inondations frappent dans plusieurs régions, ce printemps. «C’est beaucoup plus facile, plus simple», fait-elle valoir.

Lors des inondations, ce sont environ 1100 militaires qui ont été déployés. Les Forces armées ont également fait l’usage de deux hélicoptères de type Griffon, d’un aéronef de type Hercules, 22 embarcations et d’environ 350 véhicules militaires.

Ce sont plus de 443 000 sacs de sable qui ont été remplis, dont 154 000 ont été utilisés.