MTY se paye Yuzu Sushi

Groupe d'Alimentation MTY a mis la main sur la chaine de restaurants Yuzu Sushi, dont le siège social est à Québec.

L’entreprise montréalaise n’a pas divulgué le prix payé pour cette chaine qui compte 132 points de vente, dont des restaurants et des comptoirs express franchisés. Ils sont surtout situés au Québec, mais on en retrouve aussi au Nouveau-Brunswick.

«Yuzu Sushi est une marque jeune et dynamique qui compte sur un réseau de partenaires franchisés engagés qui sont tout aussi dynamiques. Yuzu Sushi bénéficie d'une base de clients passionnés de sushis gourmets et de nouveautés et offre un potentiel de croissance important pour les années futures», a précisé le président de MTY, Eric Lefebvre, par communiqué.

Yuzu Sushi a un chiffre d’affaires qui a dépassé le cap des 40 millions $ pour l’exercice 2018. Son siège social à Québec restera en place comme ses actuels propriétaires, Steve Morency et Frédéric Matte.

«Nous sommes très fiers d'avoir bâti un réseau solide, performant, rempli de potentiel et d'opportunités de croissance. Un réseau doté d'une superbe culture d'entreprise où l'humain est pris en compte et où le plaisir fait partie de l'ADN de cette belle entreprise québécoise», souligné Steve Morency.

MTY financera cet achat par son encaisse et son crédit existants. La transaction devrait être finalisée d’ici 45 jours.

MTY contrôle un vaste nombre de chaines de restaurants dont Scores, Mikes, Ben & Florentine, Thaï Express, Sushi Shop et Giorgio Ristorante. Au total, ces chaines comptent environ 6000 restaurants franchisés et corporatifs, majoritairement au Canada et aux États-Unis.