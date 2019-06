Le premier ministre François Legault doit tirer une leçon de son «manque d’empathie» envers les employés limogés de Velan et ne pas oublier qu’il dirige majoritairement pour la classe moyenne.

«Je pense que c’est une erreur qui va lui servir, a noté l’analyste politique Stéphane Bédard. Ils [les caquistes] ont été élus en parlant beaucoup de classe moyenne. Là, la classe moyenne, on n’en parle plus beaucoup. Il ne faut jamais les oublier.»

Environ 200 employés de Velan ont perdu leur emploi depuis le début de l’année, certaines activités manufacturières ayant été relocalisées en Inde.

«L'important, c'est de garder les emplois payants au Québec», avait déclaré le premier ministre à l’Assemblée nationale après une question de l’opposition, laissant entendre que les emplois perdus n’étaient pas les emplois les mieux rémunérés.

«C’est une erreur qui est très importante. Elle arrive en début de mandat, mais si elle était survenue en fin de mandat, on sait ce que ça aurait donné, mentionne-t-il. En campagne électorale, ce même commentaire aurait pu lui faire perdre les élections. On l’a vu avec M. Couillard et son 75 $ par semaine pour manger.»

L’analyste Emmanuelle Latraverse dénonce elle aussi la «forme de mépris» de François Legault, ajoutant qu’on ne peut pas créer que des emplois à 50 $ de l’heure, comme le laisse miroiter le gouvernement.

«L’attaque de Pierre Arcand à la période de questions était assez utile en disant que Sico et Velan ce n’est pas grave parce qu’ils ne gagnent pas beaucoup, mais que chez ABI ils gagnent trop cher pour qu’on se porte à leur défense. Il est où le juste milieu?»