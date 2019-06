Un Québécois a conçu pour 50 millions $ de décors

Qu’est-ce que «X-Men: Phénix noir» et «Spider-Man: Loin des siens» ont en commun ? À part de miser sur un budget colossal et des distributions bourrées de vedettes, ces deux super productions qui prennent l’affiche cet été ont fait appel au même concepteur artistique : le Québécois Claude Paré.

Ce vétéran de la conception de décors cinématographiques a travaillé notamment sur «J.A. Martin Photographe», du réalisateur Jean Beaudin. Il a ensuite commencé à gravir les échelons à Hollywood à la fin des années 1980 et il s’agit sans contredit des deux plus importants projets de sa carrière.

«Pour ces deux films, j’ai conçu pour 50 millions de dollars de décors», lance fièrement Claude Paré, en entrevue téléphonique avec Le Journal.

«Quand je suis allé à Los Angeles, en 1987, je voulais me rendre le plus loin possible. Mais je ne pensais jamais que ça irait aussi loin», ajoute-t-il.

Dans le cas de «X-Men: Phénix noir», il n’a cependant pas eu besoin de voyager puisque le film a été tourné près de chez lui, à Montréal. «J’ai été chanceux. C’est la première fois qu’ils engageaient un Canadien pour faire le design du film».

De La nuit au musée à Ça

Après avoir longtemps fait ses classes comme assistant sur divers plateaux de tournage, Claude Paré s’est fait proposer de piloter son premier projet d’envergure lorsqu’on lui a confié la conception artistique de La nuit au musée, avec Ben Stiller, au milieu des années 2000.

«J’ai fait le premier et le deuxième. Ce fut mon break», dit-il.

Par la suite, Claude Paré a été embauché pour créer les décors des films «Éternelle Adaline», «La montée de la planète des singes», «Monde infernal», et plus récemment, le populaire film d’horreur «Ça».

«J’aurais voulu le deuxième "Ça", après "X-Men". Mais quand est arrivée l’offre pour faire "Spider-Man", étant donné que c’était un tournage dans cinq pays, c’était bien difficile de dire non.»

«Ce qui est particulier, c’est que c’est très rare qu’un artiste conçoive deux blockbusters qui sortent à moins de 30 jours l’un de l’autre. Je ne pense pas que ce soit arrivé chez Marvel encore», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

Créer une rue

Lié par un contrat avec les studios de production qui lui interdit de divulguer quoi que ce soit du contenu des deux films, Claude Paré ne peut parler de façon précise des univers qu’il a créés pour "X-Men" et "Spider-Man".

La seule exception est la scène qui se retrouve dans la bande-annonce de "X-Men" où on voit le Phénix noir faire sauter des voitures dans une rue. Cette rue, c’est Claude Paré qui l’a créée de toutes pièces.

«Nous avons construit dix ou onze maisons, un pont et tout ce que vous voyez dans la bande-annonce. C’était impossible de noliser un quartier en entier et laisser vivre les habitants tout en faisant sauter un coin de maison. Il valait mieux le recréer.»

La suite ? Claude Paré dit avoir reçu des offres, notamment de la part de Sony, mais il n’a pas encore décidé quel sera son prochain projet.

«X-Men: Phénix noir» prendra l’affiche le 7 juin. «Spider-Man: Loin des siens» suivra, le 5 juillet.