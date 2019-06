Action collective autorisée contre la Congrégation de Sainte-Croix

La Cour suprême du Canada donne son feu vert à une deuxième action collective contre la Congrégation de Sainte-Croix pour agressions sexuelles, qui vise aussi l’oratoire Saint-Joseph.

Dans sa décision rendue vendredi, le plus haut tribunal du pays s’est penché uniquement sur la recevabilité de l’action collection et non sur le bien-fondé des allégations.

Le plaintif principal, identifié comme J.J., soutient avoir été agressé sexuellement par deux membres aujourd’hui décédés de la communauté catholique de la Congrégation de Sainte-Croix, il y a une soixantaine d’années.

J.J fréquentait alors l’école Notre-Dame-des-Neiges et servait la messe à l’oratoire Saint-Joseph. Après avoir visionné un reportage de 2011 de l’émission «Enquête», à Radio-Canada, sur des agressions sexuelles qui auraient été commises par des prêtres, l’homme s’est tourné vers les tribunaux au nom de plusieurs victimes alléguées.

La Congrégation de Sainte-Croix contestait l’action collective en soutenant qu’elle n’avait pas été constituée comme institution morale au moment des faits allégués. L’oratoire Saint-Joseph faisait pour sa part valoir qu’elle n’avait pas de lien avec la congrégation.

Toutes deux faisaient valoir que le recours était prescrit et déchu, c’est-à-dire que trop de temps s’était écoulé depuis les faits allégués par J.J.

La Cour supérieure avait jugé la demande d’action collective irrecevable, mais la Cour d’appel du Québec avait infirmé cette décision. La Cour suprême du Canada a confirmé, vendredi, que l’action collective pouvait aller de l’avant.