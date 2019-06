Bradley Cooper et Irina Shayk se séparent

Plusieurs rumeurs au sujet d’une possible rupture entre la mannequin Irina Shayk et Bradley Cooper se faisaient persistantes cette semaine et viennent d’être confirmées par le magazine People.

Le couple aurait décidé de façon amicale de mettre fin à leur relation et travaille actuellement sur une entente concernant la garde partagée de leur fille, Lea De Seine, née en mars 2017.

2019 a été une année éprouvante pour Shayk et Cooper qui se sont retrouvés au cœur d’une tempête médiatique concernant le film à succès A Star Is Born. La chimie entre Bradley Cooper, qui y tient le rôle principal, et sa collègue à l’écran, Lady Gaga , était indéniable.

Des rumeurs d'une idylle ont commencé à circuler et ont été amplifiées après la prestation langoureuse des deux vedettes lors de la cérémonie des Oscars.

Irina Shayk et Bradley Cooper sont en couple depuis 2015.