«Céline a ouvert la porte à tellement d’artistes»

À Las Vegas, Céline Dion a réussi d’une manière inégalée. À la veille de sa dernière représentation au Colosseum du Caesars Palace, notre journaliste constate à quel point la diva a changé la donne dans la «ville du vice».

Dans le Studio at the Palms, là où Céline a enregistré cinq albums et bientôt son sixième, les gens peuvent témoigner de l’impact permanent qu’aura eu la star québécoise sur l’endroit.

Lourde perte pour Las Vegas

«Elle a créé la résidence à long terme. Si ce n’était pas d’elle, ça n’existerait pas. Elle ouvert la porte à tellement d’artistes pour ce qui semble maintenant chose commune à Las Vegas», a affirmé la directrice du studio Zoe Thrall.

Avant l’arrivée de Céline Dion, les artistes en résidence à Las Vegas étaient souvent sur le déclin. Ce pari fou de René Angélil a ainsi complètement changé l’industrie culturelle.

«Le Ceasars Palace a construit une salle pour elle. C’est un engagement énorme envers un artiste. Elle a donné plus de 1000 spectacles et je ne crois pas qu’aucun artiste ne pourra s’approcher de ça», a ajouté Mme Thrall.

À Las Vegas cette fin de semaine, le nom de Céline est sur toutes les lèvres. On sent l’engouement et cette dernière représentation pourrait bien rassembler des fans de la première heure, des spectateurs qui ont déjà vu la diva sur scène des centaines de fois.

Par ailleurs, se procurer une paire de billets à la dernière minute peut coûter jusqu’à 14 000 $ US.

Suivez notre journaliste Bénédicte Lebel à Las Vegas toute la fin de semaine à tvanouvelles.ca.