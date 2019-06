La secrétaire générale de la Francophonie en visite officielle au Canada à compter de dimanche

La nouvelle secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, sera en visite officielle au Canada pour la première fois à compter de dimanche.

Plusieurs activités et rencontres sont prévues à Montréal, Québec et Ottawa durant son séjour qui doit se terminer mercredi.

Elle doit notamment rencontrer le premier ministre Justin Trudeau et la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, qui la rencontrera à Montréal dimanche et qui l’accompagnera lors de sa visite à Ottawa mardi et mercredi. Un dîner aura lieu au Château Laurier en son honneur mardi soir.

Le gouvernement du Québec a aussi prévu des activités pour la visite de la secrétaire générale. La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, doit la rencontrer à l’occasion d’un dîner d’affaires dimanche soir.

Mardi, en plus d’aller à Ottawa, elle se rendra également à Québec, où elle sera officiellement reçue par le premier ministre François Legault ainsi que par le président de l’Assemblée nationale, François Paradis.

Au cours de sa visite, Louise Mushikiwabo doit aussi participer à la Conférence de Montréal, où il est prévu qu’elle prenne la parole.

Mme Mushikiwabo, originaire du Rwanda, a été élue à la tête de l’OIF en octobre dernier et est entrée en fonction au début janvier. Elle a succédé à la Canadienne Michaëlle Jean qui a été secrétaire générale de l’organisation de janvier 2015 à janvier dernier.