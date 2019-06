L’éclosion de gale prend de l’ampleur à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne. En tout, 16 employés ont été infectés, et voilà que six patients ont aussi été frappés, si bien qu’une opération élargie de traitements préventifs a été enclenchée.

«Pour nous, la situation est sous contrôle», assurait le directeur général adjoint du CISSS de Lanaudière Philippe Éthier. Néanmoins, tous ceux et celles qui séjournent dans l’établissement seront traités de façon préventive, à l’aide d’une crème à appliquer pour se débarrasser de l’infection cutanée. Tous les employés devront également se soumettre au traitement.

Quant aux usagers ayant séjourné depuis le 30 janvier 2019 dans les milieux visés, ils recevront une communication écrite pour leur indiquer les signes à surveiller et la marche à suivre si des symptômes se présentent.

«L’objectif de la campagne de prévention qui débute, c’est vraiment de donner un traitement préventif élargi à l’ensemble des personnes qui peuvent avoir été en contact avec des gens qui étaient porteurs, et de stopper cette possibilité-là», a expliqué M. Éthier.

La gale est une infestation très contagieuse de la peau causée par un acarien. Les personnes qui en sont atteintes ont des démangeaisons qui tendent à s’intensifier la nuit ou quand la peau est chaude. La peau présente des lésions.

Mains, poignets, coudes et genoux sont les zones les plus touchées. Peuvent aussi être atteints: ventre, cuisse, parties génitales et fesses.

Cette maladie se traite avec des lotions ou des crèmes vendues sans ordonnance.