Les conseils de Marthe Laverdière pour vos plantes!

Malgré le printemps froid et pluvieux qu’a connu le Québec, la pétillante horticultrice et auteure Marthe Laverdière a espoir que l’été s’étirera pour permettre des cultures jusqu’en automne.

«Tous les printemps plates que j’ai vus, après ça, on a eu des beaux automnes», a déclaré la populaire horticultrice, vendredi, sur les ondes de LCN.

Si à Montréal et à Québec la saison du jardinage est en retard de deux ou trois semaines, c’est beaucoup plus dans l’est de la province.

«Ici, on a presque un mois de retard», a-t-elle expliqué.

Les belles températures prévues tout le week-end partout au Québec seront propices pour le jardinage.

Pour les gens dans les zones 4 et 5 (tout le sud et le centre du Québec), c’est le temps de commencer.

«Les zones 3 (Saguenay- Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, le nord des Laurentides, notamment), vous pouvez commencer les plantes qui sont un peu moins frileuses. Attendez encore pour le basilic, les bégonias, les concombres et les courges. Et s’il annonce du gel, abriez-les», a ajouté Marthe Laverdière.

Vous avez déjà planté vos tomates et les feuilles commencent à jaunir? Ne vous inquiétez pas! «Tant que la terre n’est pas chaude, le plan ne va pas mourir, mais il est en stress. Souvent le bas des feuilles jaunit. Ne vous en faites pas avec ça», a assuré la colorée horticultrice.

Les importantes précipitations des dernières semaines n’ont pas aidé le sol. Dans cette terre qui ne venait jamais sèche, «les graines ont tendance à vouloir mourir avant de germer», a-t-elle expliqué.

Pour profiter de légumes frais le plus longtemps possibles, Marthe Laverdière suggère de s’équiper d’une mini-serre en tunnel pour garder vos plants le plus au chaud possible.

Toujours souriante malgré la météo peu clémente du mois de mai, l’horticultrice, qui travaille aux Serres Li-Ma, à Armagh dans Chaudière-Appalaches, n’avait qu’un seul conseil pour ses employés dans les dernières semaines.

«Comme je dis aux vendeuses : ''Brossez-vous les dents comme il faut et SOURIEZ pour que le monde plante''», a conclu Marthe Laverdière.