«Take Control»: Alicia Moffet collabore avec Milk and Bone

Alicia Moffet est prête à présenter son nouveau son. La demi-finaliste de la troisième édition de «La Voix» dans l'équipe de Marc Dupré a donc dévoilé la pièce électro-pop anglophone «Take Control».

Écrite avec l'aide du duo féminin québécois Milk and Bone et du producteur Richard Beynon, la chanson s'intéresse aux relations humaines et à l'importance de s'ouvrir aux autres.

La sortie d'un album n'a par contre toujours pas été annoncée pour la future maman qui attend son premier enfant à la mi-juillet.

Depuis sa participation à «La Voix» en 2015, la jeune chanteuse a enregistré plusieurs reprises d'airs connus, travaillant notamment avec son ancienne flamme, Kevin Bazinet. Populaire youtubeuse, elle a également fondé sa propre compagnie de produits de beauté, Alicia Cosmetics, dont elle a vendu ses parts au début de 2018.

Avant de connaître du succès sur les ondes de TVA, Alicia Moffet a remporté le concours canadien musical «The Next Star», en 2013. Elle était alors âgée de 15 ans.