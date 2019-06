Taux d’approbation: François Legault dans le top 3 des premiers ministres des provinces

François Legault figure dans le peloton de tête au pays parmi les premiers ministres des provinces ayant le plus haut taux d’approbation.

Le chef caquiste arrive deuxième, avec un taux d’approbation de 62 %. Sa cote est même en hausse depuis décembre dernier, alors qu’elle était de 59 %. Le premier ministre du Québec arrive tout juste derrière le premier ministre conservateur de la Saskatchewan, Scott Moe (63 %), selon un sondage mené par la firme Angus Reid.

Le nouveau premier ministre conservateur de l’Alberta, Jason Kenney, est troisième avec un taux d’approbation de 61 %.

Suit le premier ministre conservateur du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs (53 %), qui dirige un gouvernement minoritaire, tout comme son homologue néodémocrate de la Colombie-Britannique, John Horgan (52 %).

Le premier ministre conservateur du Manitoba Brian Pallister obtient pour sa part un taux d’approbation de 46 %.

Trois autres premiers ministres sont manifestement en grande perte de vitesse. C’est le cas de Dwight Ball, qui vient d’être réélu à la tête d’un gouvernement minoritaire à Terre-Neuve-et-Labrador, avec un taux d’approbation d’à peine 37 %.

C’est encore pire pour le chef conservateur et premier ministre de l’Ontario, qui dirige la province la plus riche du Canada depuis à peine un an. Doug Ford a un taux d’approbation de seulement 36 %. Il était de 42 % en décembre dernier. Les coupes menées par son gouvernement ne sont sûrement pas étrangères à cette situation.

Enfin, le premier ministre libéral de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, ferme la marche avec un maigre 16 % de taux d’approbation.