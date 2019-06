[VIDÉO] Week-end de la F1: voici à quoi ressemble la plus grande suite de Montréal

À l’occasion du Grand Prix de la F1, durant lequel festivités riment avec luxe, voici trois des plus belles suites de la métropole en vidéo. Découvrez à quoi ressemblent l’intérieur de ces incroyables suites.

Avec ses 2500 pieds carrés de superficie, la Suite Royale Ville-Marie, de l’hôtel Le Reine Elizabeth, est assurément la plus grande suite de Montréal.

Pour débuter l’expérience, un ascenseur vitré privé, offrant une vue panoramique sur le centre-ville, vous mènera directement à la suite. Une machine à café de luxe, un puit de lumière au niveau du salon, un endroit où prendre le cocktail et un bureau de travail luxueux ne sont que quelques uns des éléments que vous retrouverez dans la suite.

Elle comprend un hall d’entrée, une cuisine dotée d’un comptoir bar, une bibliothèque, une salle à manger pouvant accueillir dix convives et une chambre à coucher offrant une vue imprenable sur le centre-ville et la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde.

Y passer la nuit coûte environ 5499$.

Découvrez l’intérieur de la suite dans la vidéo ci-devant.

Mercredi dernier, nous avons avons présenté la suite Opéra, le plus grand logement à louer offert par l’hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré.

Avec une superficie totalisant 1050 pieds carrés, la suite offre amplement d’espace aux visiteurs pour s’y sentir à l’aise et y dormir paisiblement. Passer la nuit dans la suite coûte environ 1079$

L’édifice historique, construit en 1869 par John Hamilton, ex-président de la Merchants’ Bank, aujourd’hui intégrée à la Banque de Montréal, a été rénové et transformé en hôtel de luxe au tournant des années 2000.

Certaines composantes de la suite ont été préservées et datent de l’époque de la Maison Van Horne, ancien propriétaire des lieux.

LES PLUS BELLES SUITES | SUITE OPÉRA

Samedi dernier, nous vous avons présenté la spacieuse suite du couple John Lennon et Yoko Ono, de l’hôtel Le Reine Elizabeth.

Rénovée en 2017 par l’établissement hôtelier, la suite comprend des installations interactives, un téléphone à cadran vert avec la voix de John Lennon et des casques de réalité virtuelle.

Les meubles et les œuvres d’art ont été inspirés par le bed-in et la vie de l’ex-chanteur des Beatles et de sa femme. Y passer la nuit coûte environ 2999$.

LES PLUS BELLES SUITES | JOHN LENNON ET YOKO ONO

Dans le cadre du 50e anniversaire de l’évènement, une exposition spéciale est aménagée dans le lobby de l’hôtel Le Reine Elizabeth, comprenant des photos officielles de la venue du célèbre couple à Montréal. L’exposition se tient jusqu’au 9 octobre prochain, coïncidant avec l’anniversaire de John Lennon.