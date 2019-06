Adorable discussion entre un père et son bébé

Un humoriste américain ne s’attendait sûrement pas à ce que la vidéo d’une très sérieuse discussion avec son petit garçon devienne virale.

Dans la vidéo publiée sur Facebook par Shanieke Pryor, la mère du petit Kingston, on peut voir D-J Pryor qui regarde la télévision avec leur enfant et discute avec lui.

Le ton qu’il emploie avec le petit a fait fondre le cœur de plus de 50 millions d’internautes qui ont vu la vidéo.

«Nous regardions la finale de l’émission Empire et je discutais de ce que je ressentais», a raconté le père en entrevue à CNN.

C’est lorsqu’il a vu que Kingston réagissait qu’il a décidé d’enregistrer la vidéo, tout en sachant que ça ferait un beau souvenir pour plus tard.

«Je me suis dit que je pourrais la publier et recevoir quelques mentions "j’aime" de la part de ma famille et mes amis, mais je n’avais aucune idée de ce qui arriverait, ce n’était pas le but du tout», a-t-il expliqué.