«Brooklyn Nine-Nine» en version québécoise: ce qu'on veut savoir sur cette adaptation

Patrick Huard adaptera la comédie de situation «Brooklyn Nine Nine», qui connaît un grand succès aux États-Unis depuis son lancement sur Fox en 2013, et dont six saisons ont été diffusées jusqu'à maintenant.

Patrick Huard réalisera la version québécoise de «Brooklyn Nine-Nine», qu’il tournera à Québec cet été (rien n’a été dit quant à savoir s’il sera de la distribution ou non). ComediHa! et Québecor Contenu sont derrière le projet. Aucun nom, quant aux acteurs qui y joueront, n’a été dévoilé.

Comme l’émission sera tournée à Québec, y aura-t-il au générique des comédiens originaires de la région? Et pourquoi ce lieu de tournage, alors que la plupart des équipes de production se trouvent à Montréal et que la métropole québécoise a davantage des airs de New York que la capitale nationale? Brooklyn, un quartier populaire, aura-t-il des airs de Saint-Roch?

Il s’agit de la toute première adaptation de cette sitcom, qui n’a connu aucun remake à l’étranger jusqu’à maintenant, selon Québecor. L’action de la série originale se déroule dans un poste de police new-yorkais à Brooklyn, le 99. Elle met en vedette l’humoriste et acteur Andy Samberg (un ex de «Saturday Night Live») dans la peau de l’immature mais compétent détective Jake Peralta, de même que Terry Crews (vous savez, ce joueur de football recyclé en acteur qu’on a vu notamment dans des pubs d’Old Spice et dans les films «Les sacrifiés»), qui joue le lieutenant Terrance Vincent «Terry» Jeffords.

Le show avait été annulé par Fox l’an dernier, mais NBC l’a récupéré... Est-ce parce que les fans ont demandé avec insistance son retour sur les réseaux sociaux? Après avoir diffusé la plus récente saison, la sixième, le réseau a annoncé qu’il y en aurait une autre.

Le ton se veut un peu le même que celui de «The Office» (série adaptée ici par Anne-Marie Losique sous le titre «La job») et celui de «Parks and Recreation»: de l’absurde, des situations loufoques...

C’est du moins ainsi que les créateurs, Michael Schur et Daniel J. Goor, avaient vendu l’idée à Fox. Le premier est d’ailleurs derrière «The Office», et le tandem a cosigné «Parks and Recreation.

Le ton sera-t-il conservé? L’humour ne passe pas toujours bien les frontières culturelles. Rappelons qu’en 2006, les critiques de «La job» avaient été plutôt moyennes, et la série n’avait pas duré plus d’une saison. Ou serons-nous plutôt dans le genre d’humour de «Taxi 0-22»? C’est-à-dire misera-t-on davantage sur les personnages qui livreront les gags?

Un retour à la réalisation de Patrick Huard

En tant que cinéaste, Patrick Huard a réalisé «Les 3 p’tits cochons» et «Filière 13» pour le cinéma, et «Taxi 0-22» pour la télé. Sa dernière réalisation a été présentée en 2010. Il effectue donc un grand retour derrière la caméra. Il est revenu au petit écran récemment dans «Les Honorables», une série de Club illico (on l’a plutôt vu au cinéma ces dernières années).

On ne sait pas pour quand ni pour quelle plateforme de diffusion est prévue cette adaptation de «Brooklyn Nine-Nine».