«C'était comme un grand conte de fées!» - Silya Kacel

Remarquée lors de son passage à «La Voix Junior» en 2017, Silya Kacel, 16 ans, a récemment réalisé un rêve grâce à Claudette Dion. La jeune fille, non-voyante de naissance, a pu chanter avec un orchestre symphonique au profit de la Fondation Maman Dion.

Silya, comment t’es-tu retrouvée à chanter, le 22 mai, à la Maison des arts de Laval, accompagnée par l’Orchestre des jeunes de Laval-Laurentides?

L’an dernier, j’ai fait une prestation au club de golf Le Mirage. Claudette, Liette et Maman Dion étaient présentes. Claudette est venue me voir et je lui ai glissé, dans notre conversation, que j’aimerais bien chanter un jour avec un orchestre symphonique. À la fin, elle m’a dit qu’elle essayerait d’organiser le tout.

C’est donc grâce à Claudette Dion que tu as pu réaliser ton souhait?

Oui. J’avais déjà chanté en solo, mais seulement le temps de deux ou trois chansons. Cette fois-ci, il s’agissait de mon spectacle et de celui de l’Orchestre des jeunes de Laval-Laurentides. C’était «Le rêve porté par la musique, concert de Silya Kacel accompagnée par...» C’était wow, comme un grand conte de fées! J’ai eu l’impression de voler.

Tu as interprété six chansons...

Oui, j’ai chanté trois chansons appartenant au répertoire classique et trois pièces populaires: «Prendre un enfant par la main», d’Yves Duteuil, puis «Ce n’était qu’un rêve» et «Vole», de Céline Dion. Quand je suis entrée sur scène, je me suis brièvement demandé si c’était vraiment ma place. Tout ça m’apparaissait trop grand. Mais quand j’ai commencé à chanter, j’ai réalisé que ce n’était pas un rêve et j’ai savouré le moment.

Tout ça devait être très émouvant.

Oui. D’ailleurs, j’ai pleuré quand Claudette m’a raconté l’histoire de la chanson Vole. Puis, Céline Dion m’a envoyé un message vidéo, ce qui m’a totalement surprise. Après que j’ai interprété «Vole», l’animateur de la soirée a lancé que quelqu’un avait préparé un message pour moi.

Que t’a dit Céline Dion?

Que j’étais la preuve que, lorsqu’on travaille très fort et qu’on y croit très fort, tout peut arriver. Elle m’a aussi conseillé de profiter de ce moment. Et elle a terminé ainsi: «Je suis avec toi. Je t’aime.»

Quelle est l’histoire de la chanson «Vole»?

C’est l’histoire de Karine, la nièce de Claudette et Céline, qui a inspiré la chanson. Karine avait mon âge lorsqu’elle est décédée. J’avais déjà interprété cette pièce plusieurs fois, mais là je l’ai chantée du plus profond de mon coeur et je ne l’interpréterai plus jamais de la même façon.

As-tu d’autres projets côté chant?

Oui. En plus de poursuivre mes études en quatrième secondaire, je continue à suivre des cours de chant. Je serai au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle. Pendant la finale régionale, j’ai été contactée par une personne qui a un studio d’enregistrement et qui m’a proposé de préparer un album. Le 7 août prochain, je me produirai aussi à Verdun dans le cadre d’un spectacle gratuit d’une heure.

Le concert «Le rêve porté par la musique» s’est déroulé au profit de la Fondation Maman Dion. Pour plus d’informations concernant cet organisme: fondationmamandion.org.