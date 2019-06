Drones: ça se calme au-dessus des prisons

Les observations de drones au-dessus des prisons de la province ont connu une légère diminution depuis un an après une ascension fulgurante depuis les cinq dernières années.

« Le monde interlope s’adapte, mais nous aussi. On est en constante révision de nos pratiques et on est à l’affût de tout ce qui peut être utile », soutient Chantal Robert, directrice générale adjointe à la sécurité au ministère de la Sécurité publique (MSP) du Québec, qui est « très préoccupée » par la contrebande.