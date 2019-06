François Chénier: le plaisir de créer

Voilà déjà 30 ans que François Chénier roule sa bosse sous les projecteurs, mais aussi en coulisses. Celui que toute une génération a aimé dans l’émission jeunesse «Radio Enfer» s’est aussi pris au jeu de la création, grâce à son amitié avec Michel Charette. L’acteur et père de famille s’ouvre sur ses projets, son petit monde, mais aussi ses rêves de campagne.

François, vous fêtez cette année vos 30 ans de carrière. Pour vous, que signifie cet anniversaire?

Ça me rappelle que j’ai pris du poids et que j’ai perdu des cheveux! Sans blague, ce que j’aime de ce chiffre,

c’est qu’il me donne l’impression d’être une sorte de valeur sûre. Sans être une vedette, j’ai toujours travaillé sur une foule de projets. J’en suis heureux, parce que c’est exactement ce que je souhaitais en me lançant dans ce métier. Je voulais faire ma petite affaire et durer. Trente ans plus tard, je suis encore là.

Rétrospectivement, y a-t-il des choses que vous feriez différemment?

Pas beaucoup. Je regrette, par exemple, d’avoir joué un Carl un peu trop pogné à mes débuts dans «Radio Enfer». Mais ça, ce n’est pas tout le monde qui le remarque! S’il y a une chose que je regrette, néanmoins, c’est de ne pas avoir commencé à écrire plus tôt. J’ai perdu une foule de bonnes idées par manque de confiance en moi. Je ne remercierai jamais assez Michel Charette de m’avoir invité à écrire avec lui pour le Théâtre des Hirondelles, il y a 10 ans. Depuis, je n’arrête plus.

Comment se passe votre collaboration pour créer?

C’est fantastique, parce que c’est simple. Nous louons des chalets et nous n’avons que quelques jours pour avancer, alors nous n’avons pas le choix d’être efficaces. Nous écrivons des scènes chacun de notre côté, puis nous les faisons lire à l’autre, qui les corrige. Nous rions beaucoup!

Michel et vous signez d’ailleurs la pièce «À votre santé!», à l’affiche cet été. Votre pièce raconte l’histoire d’une médecin qui change la vie d’une petite municipalité après son arrivée à la clinique locale.

Oui, Michel avait le désir d’écrire et m’a proposé de créer une troisième pièce ensemble. L’idée vient de lui.

Pourquoi avoir choisi une femme comme personnage principal?

Peut-être parce que, à mon avis, les femmes montrent plus rapidement leurs qualités humaines que les hommes. À vrai dire, nous ne nous sommes pas posé beaucoup de questions. Instinctivement, nous avons créé le personnage de Maryse Longchamps et nous avons pensé à Nathalie Mallette pour le jouer.

N’aviez-vous pas envie de donner le rôle principal à votre conjointe, Catherine Lachance, qui est aussi comédienne?

Elle n’aurait pas pu, puisqu’elle a une compagnie de formation en entreprise qui l’amène à visiter plusieurs régions cet été. De toute façon, ça ne nous a même pas traversé l’esprit. Nous faisons déjà tellement de choses ensemble, depuis 26 ans, que travailler sur un même projet nous semblerait de trop. Si nous étions un jeune couple, peut-être, mais là nous avons notre famille.

Catherine s’est réinventée, justement, avec sa compagnie Hémisphère Formation. Un changement de carrière vous a-t-il déjà tenté?

Je suis vraiment fier de voir ce qu’elle a bâti. Elle m’impressionne grandement. Pour ma part, je garde toujours en tête un retour à la terre. Dans cinq ans, je souhaiterais quitter la ville pour élever des chèvres. Je capote sur les chèvres! Enfant, je voulais devenir acteur ou fermier. L’idée m’est restée, même si je ne suis pas un gars très manuel.

Vos enfants, Marie et Antoine, qui ont 16 et 14 ans, suivront-ils les traces de leurs parents?

Ils étudient dans un programme de comédie musicale à l’école secondaire Georges-Vanier. C’est un drôle de hasard: au moment où ma fille manifestait le désir de s’y inscrire, l’école m’a téléphoné pour m’offrir d’y enseigner.

Trouvez-vous difficile d’enseigner à vos propres enfants?

Ce n’est pas toujours idéal. Je dois rappeler à ma fille qu’en classe, elle ne peut pas m’appeler papa, qu’elle est une élève comme une autre.

Êtes-vous plus sévère avec eux qu’avec vos autres élèves?

Ma fille répondrait oui, mais je ne crois pas l’être. Mais comme elle est très responsable, je n’ai pas à faire beaucoup de discipline avec elle. Mon gars a besoin d’être un peu plus encadré.

Décrochez-vous aisément du rôle de professeur une fois à la maison?

Le prof prend le bord dès que je mets les pieds hors de l’école. Au spectacle de fin d’année, je pleure sans retenue. Ma fille chante si bien que je me laisse emporter par sa voix. Elle a été acceptée en chant jazz au cégep Saint-Laurent à l’automne. Seuls 12 élèves étaient pris. Je suis très fier d’elle.

Consacrerez-vous votre été au Théâtre des Hirondelles?

Non, j’ai des représentations de «Ladies Night» et de «Fais-toi une belle vie», que j’ai aussi écrite. Comme je joue les fins de semaine, mes vacances sont un peu hypothéquées. Ma fille et ma blonde partent en Europe et je ne peux pas les accompagner, mais nous avons loué un véhicule motorisé. Depuis quelques années, nous rêvons d’en acheter un, alors nous essaierons cet été pour voir si nous aimons ça pour vrai.

«À votre santé!» prend l’affiche du Théâtre des Hirondelles le 7 juin (theatredeshirondelles.com). François poursuit la tournée de «Ladies Night» (tandem.mu/ladiesnight). Il joue aussi dans «Fais-toi une belle vie» (faistoiunebellevie.ca).