Jérémy Demay: l'appel de la France

Bien qu’il soit né Français, Jérémy Demay se considère davantage comme un Québécois. Au pays depuis 14 ans, c’est ici que l’humoriste a appris son métier, mais il souhaite maintenant exporter son humour de l’autre côté de l’Atlantique.

Jérémy, vous terminerez la dernière étape de votre tournée «Vivant» dans quelques mois. Qu’avez-vous en tête pour la suite?

Je suis curieux de découvrir si mon humour fonctionne en France, mon pays natal. Dès cet hiver, je m’y installerai par périodes pour essayer de percer.

Avez-vous des craintes que ça ne fonctionne pas?

J’ai appris l’humour au Québec. Est-ce bien différent? On verra. J’ai déjà fait de courts séjours là-bas et je pense que mon style passe bien. Il n’en demeure pas moins que, même si je suis né en France, je m’y sens souvent comme un étranger.

Pourquoi?

Ça fait tellement longtemps que j’habite ici. J’ai vécu pratiquement autant de temps au Québec que là-bas. Quand je me déplace en France, j’ai du mal à reprendre les expressions du pays. Ce qui me paraît être un vocabulaire normal, truffé de mots québécois, eux, ça leur semble bizarre. Heureusement, je me remets dans le bain assez vite!

Pensez-vous avoir une longueur d’avance sur vos collègues québécois qui tentent de percer dans l’Hexagone?

Peut-être bien que oui, à cause de mon accent et de mes références. Il n’empêche qu’ils ne me connaissent pas du tout, là-bas. J’espère que les gens seront curieux de découvrir un Français qui a émigré et qui a connu le succès dans sa terre d’accueil. Moi, j’en serais curieux.

Vous tenez-vous informé de la politique française?

Pas du tout! Pour dire vrai, je ne suis la politique nulle part. J’ai bien tenté de m’y intéresser, mais ce que j’entends d’une oreille ressort par l’autre. Je n’y arrive pas.

Est-ce un fantasme de petit garçon de connaître le succès dans votre pays d’origine?

Pas vraiment. Je crois que la France est plutôt un fantasme pour mes collègues, qui l’imaginent plus grande que nature. Pour moi, faire mon métier ici ou là-bas, c’est la même chose. Le public est seulement plus nombreux. Je suis quand même très heureux devant la perspective de renouer avec de la famille et des amis. Mes racines sont françaises. Je suis comme Kevin Costner dans «Il danse avec les loups«, mi-homme, mi-loup! (rires) Je peux parler aux deux, c’est fantastique!

Vous lancerez un troisième livre cet automne. De quoi parlera-t-il?

C’est un livre qui diffère beaucoup de mes deux premiers, parce qu’il est écrit en questions-réponses. C’est en quelque sorte une conversation que j’ai avec mon ami Franck Lopvet sur plusieurs questionnements de la vie.

Y trouvez-vous des réponses existentielles?

C’est surtout Franck qui en trouve. Moi, j’appuie ses idées. Cet homme m’a énormément appris, et son discours est différent de tout ce que j’ai pu lire ou entendre en conférence avant lui. Ce sera un livre de «non-croissance personnelle».

Comment votre discours est-il à contre-courant?

Partout, on nous pousse à devenir la meilleure version de soi-même, à travailler nos travers pour les éliminer. Pour Franck, c’est impossible. Nous ne pouvons qu’être nous-mêmes, et trouver une façon de l’accepter et de choisir si nous exprimons ou non nos défauts. C’est très libérateur.

Dans le cadre du Grand Montréal Comique, Jérémy animera un grand spectacle gratuit, en plein air le 7 juillet, sur l’Île-des-Moulins, à Terrebonne. Pour connaître les dates de sa tournée, allez à jeremydemay.com. Son troisième livre paraîtra cet automne.