«Le meilleur reste à venir» - Annie Dufresne

La comédienne et chanteuse Annie Dufresne célèbre cette année ses 30 ans de carrière dans le milieu artistique. Pour l'occasion, la mère de famille revient sur son parcours et se confie sur sa relation de couple.

Celle qui a grandi à L’Ancienne-Lorette, près de Québec, au sein d’une famille de cinq enfants, admet avoir souhaité, dès sa plus tendre enfance, faire carrière dans le milieu artistique. Un rêve qui est devenu réalité en 1986, alors qu’à 16 ans Annie Dufresne faisait ses premiers pas comme comédienne dans des publicités.

Au fil des ans, la jeune femme en viendra à jouer dans de nombreuses téléséries telles que Les héritiers Duval (1996), Cher Olivier (1997), Réal-TV (2001), Le coeur a ses raisons (2005), Virginie (2007-2009) et bien d’autres.

«En 30 ans, j’ai eu l’occasion de jouer avec les plus grands acteurs et de tourner avec les plus grands réalisateurs. Mon plus récent rôle à la télévision a été celui de Josée, dans la troisième saison d’Unité 9. Il s’agissait d’une fille à qui le personnage d’Annie, joué par Anne Casabonne, faisait de l’oeil. Hélas, après une seule scène, Josée n’est jamais revenue. Je n’ai pas su pourquoi», se désole-t-elle.

Annie n’a pas joué depuis quelques années, mais elle aspire toujours à décrocher de beaux rôles. «J’ai souvent incarné de belles filles, mais maintenant j’aspire à jouer des personnages ayant plus de substance. J’aimerais avoir la chance d’incarner une mère qui a un fort caractère. J’ai confiance que, pour moi, le meilleur reste à venir!»

Bijoux, voyages et musique

Même si elle est moins présente à la télévision et au cinéma, Annie Dufresne ne manque pas de projets.

«Depuis deux ans, je suis la voix officielle du réseau Énergie à travers le Québec. De plus, je continue de créer des bijoux que les gens peuvent se procurer à ma boutique en ligne (anniedufresne.com). Je produis aussi, avec le chanteur David Jalbert, une émission de voyage qui s’intitule ¨Hostel Qc¨. Nous avons tourné la première saison l’an dernier en Irlande et la deuxième ce printemps au Japon, en compagnie de Jérémy Demay. Pour l’instant le projet n’a pas encore de diffuseur.»

Par ailleurs, l’artiste qui roule sa bosse en musique depuis 20 ans, a lancé l’automne dernier son disque «La révolution pas tranquille».

«Depuis 1999, j’ai fait paraître trois albums sous le nom d’Électro Lise. Le titre du quatrième album, qui porte cette fois mon nom, illustre bien la période de révolution que nous vivons sur les plans politique et écologique. Je fais aussi référence au mouvement #MoiAussi, qui a eu un grand impact dans notre société ces dernières années.»

Heureuse en amour

En couple depuis neuf ans, Annie Dufresne file le parfait bonheur auprès de son chum, l’humoriste Renaud Lefort, et de ses deux enfants, Théo et Léa, âgés de six et quatre ans.

«Même si Renaud a 14 ans de moins que moi, nous ne ressentons pas notre écart d’âge. En ce qui me concerne, je l’aime encore plus qu’au premier jour. Nous envisageons de nous marier dans les années à venir. J’aimerais bien qu’on fasse ça en hiver, dans un tout-inclus, en compagnie de tous nos proches.»

De plus, les amoureux travaillent fort à produire l’émission de la célèbre ligue de softball humoristique Les 4 Chevaliers, qui est diffusée sur la chaîne TVA Sports 2.

«Nous repartons cet été pour une nouvelle tournée de 40 dates à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick. Les 4 Chevaliers ont été créés en 1965 (Les 4 Chevaliers O’Keefe), par Claude Potvin, et nous leur avons redonné vie en 2013. Il s’agit d’un beau ¨trip de gang¨. J’aimerais un jour porter au grand écran l’histoire de la création de ce quatuor humoristique. Je crois aussi que ce concept a le potentiel de s’exporter à l’international. Je travaille fort làdessus», lance-t-elle en terminant.

Son album La révolution pas tranquille est offert en versions physique et numérique.