«MIB Hommes en noir international»: direction: Londres!

Sous la houlette de F. Gary Gray, les acteurs Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Emma Thompson et Liam Neeson partent à la chasse aux extraterrestres. Décrite par Chris Hemsworth comme «ni une nouvelle version ni un redémarrage, mais une continuité des précédents», cette nouvelle itération est l’un des films les plus attendus de l’été. Voici ce que l’on en sait.

C’est à l’été 2017, sur le plateau de tournage britannique des studios Leavesden que la production de «MIB Hommes en noir international» a autorisé les journalistes américains à venir interviewer tous les nouveaux venus de cette franchise qui a déjà rapporté, en trois films, la coquette somme de 1,6 milliard $ américains.

«Nous avons démarré le projet en étant parfaitement conscients de la profonde affection qu’éprouvent les fans et – nous aussi d’ailleurs – pour Will Smith et Tommy Lee Jones. Nous ne les remplaçons pas, nous ajoutons des membres à leur équipe», a précisé le cinéaste, connu pour son traitement du long métrage «Le destin des dangereux».

Le producteur E. Bennett Walsh a égalment avoué être demeuré sensible à l’univers unique de ces hommes en noir qui comptent désormais des femmes. «Ce n’est pas un film d’action comme les autres. Il offre un certain point de vue et l’humour y est très terre à terre.»

Du côté de chez Thor...

Trouver des adjuvants à Will Smith et Tommy Lee Jones – absents du long métrage, même si des références ont été parsemées – n’était pas évident. Mais les producteurs ont eu un aperçu de deux acteurs parfaits dans «Thor: Ragnarok». Ils ont donc embauché Tessa Thompson, dont le personnage de Molly est au cœur du long métrage, et Chris Hemsworth.

Petite, Molly a été témoin d’un incident impliquant des extraterrestres dont elle a conservé le souvenir. Désormais adulte, elle veut faire partie de l’équipe des MIB et réussit à trouver le quartier général de l’Agence à New York. L’Agent O (Emma Thompson), qui dirige le bureau de New York, décide de l’envoyer à Londres, QG sous la gouverne de T (Liam Neeson), «puisque tout le monde soupçonne que ce bureau a été compromis. Elle devient la partenaire de Chris, le légendaire et charmant Agent H, l’un des plus grands et qui éprouve quelques difficultés», a détaillé l’actrice entre le tournage de deux scènes. C’est lorsque le représentant d’un gouvernement extraterrestre est tué que M et H doivent identifier le tueur ainsi que la source de la fuite afin que l’Agence puisse continuer de protéger la Terre.

En décidant d’élargir l’univers terrestre des MIB, l’équipe a permis au scénario – et aux Agents – de voyager. «F. Gary Gray trouvait qu’Istanbul [ville proposée dans l’un des premiers brouillons du scénario, NDLR] était trop proche de Londres et Paris. Il voulait un contraste visuel, a expliqué E. Bennett Walsh. Et c’est là que l’idée de Marrakech, au Maroc, s’est imposée. Cela sert aussi l’histoire puisque cela permet d’aller dans le désert. Et le fait de voir des MIB dans cet environnement est amusant.»

Les personnages se retrouvent ensuite en Italie, pour une rencontre avec Riza, l’extraterrestre à trois bras incarnée par Rebecca Ferguson, personnage qui devait être entièrement conçu en CGI (les effets par ordinateur) avant que la production ne fasse marche arrière.

Après l’Italie, les MIB prennent la direction de Paris. «La tour Eiffel a été intégrée dans l’univers et les traditions du film de bien belle manière», a précisé Charles Wood, le chef décorateur.

Les dangers auxquels seront confrontés les collègues H et M ne manquent pas – on sait notamment que les mannequins et danseurs français Les Twins incarnent des assassins jumeaux – , mais le tout demeure fidèle à l’esprit des longs métrages précédents qui a assuré leur succès.

Ainsi que l’a souligné le producteur Walter Parkes, «je dis toujours que les films ¨Hommes en noir¨ sont des films de flics. Ce qui nous confère une place spéciale dans l’univers est le mélange entre un film policier traditionnel et de la science-fiction imaginative.»

«MIB Hommes en noir international» se téléporte sur tous les écrans du Québec dès le 14 juin.

Des extraterrestres comme s’il en pleuvait...

Le charme des «Hommes en noir» réside aussi dans les extraterrestres, tous plus délirants les uns que les autres.

Or, Rick Baker, l’homme à la tête de ces créatures dans les oeuvres précédentes, a pris sa retraite avant le tournage. C’est ainsi que la responsabilité a été confiée à Jeremy Woodhead (dont on a pu voir les créations dans «Docteur Strange» ainsi que «Avengers: L'ère d'Ultron»), qui s’est mis au travail et a commencé par proposer entre 400 et 500 dessins d’extraterrestres afin que F. Gary Gray puisse prendre ceux qu’il préférait.

Il en est resté 100 qui, selon ses propres termes, «conservent le langage vernaculaire de l’original à certains égards avec des échos et des souvenirs de ce qui a été fait auparavant». On sait ainsi qu’on verra un certain Pawny (dont la voix est assurée par Kumail Nanjiani), «dernier survivant d’une race qui se cache sur Terre, déguisé en jeu d’échecs».

Ce qu’il faut savoir de «MIB Hommes en noir international»

– La liaison entre les bureaux de New York et de Londres se fait par «hyperloop».

– Parmi les nouvelles armes figure un trou noir portatif en forme de cube.

– L’un des ennemis les plus menaçants? The Hive (littéralement «la ruche»), un regroupement d’extraterrestres qui peut prendre la forme de n’importe quel humain. T et H avaient réussi à infliger a ses membres une défaite quatre ans avant les événements du film.

– Le neurolaser, cet appareil qui fait perdre la mémoire, a été modernisé.

– La Jaguar des agents M et H ferait pâlir James Bond d’envie. Le réservoir à essence se transforme en pistolet, le pare-choc arrière devient un magasin pour les nombreuses armes automatiques qu’on trouve en déplaçant l’un des miroirs extérieurs! Quant au capot, il cache un lance-roquettes des plus efficaces.