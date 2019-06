Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques méconnaissable

On a peine à reconnaître Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques derrière ces cheveux longs et cette barbe fournie. Or, la métamorphose du jeune humoriste de Like-moi! était nécessaire pour l'interprétation de son premier rôle principal au cinéma.

«Je viens de terminer le tournage du film Les barbares de La Malbaie, ce qui explique la barbe

et le fait que je ne suis plus moi-même depuis trois mois, explique Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques. J’ai vraiment hâte de voir le résultat, car je pense que c’est absolument "anti-casting".»

Les barbares de La Malbaie met en scène Jean-Philippe (Justin Leyrolles-Bouchard), un jeune Malbéen qui désire devenir agent sportif. Son cousin Yves (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques), une ancienne célébrité du junior repêchée dans la LNH, joue désormais dans une ligue de hockey amateur. Ensemble, ils se lancent dans un «road trip» à la poursuite de leurs rêves.

Alexandre Landry, Jean-Michel Anctil, Florence Longpré, Marcel Leboeuf, Vincent Graton, Johanne-Marie Tremblay, JC Lauzon, Maude Landry et Erin Marguerite Carter font aussi partie de la distribution du nouveau projet du cinéaste Vincent Biron. Le film est écrit par Éric K. Boulianne, Marc-Antoine Rioux et Alexandre Auger.

«J’interprète un joueur de hockey qui souhaite revenir dans la Ligue nationale, détaille Philippe-Audrey. J’ai été très "Christian Bale"! [l'acteur américain subi d'étonnantes transformations physiques pour ses rôles, NDLR] J’ai pris 30 lb pour ce rôle. Depuis octobre, je m’entraîne au gym tous les jours. Puis, quelques semaines avant le tournage, c’était deux fois par jour, six jours semaine. J’avais également une alimentation spécifique afin de prendre beaucoup de masse. Mais, puisque j’incarne un joueur déchu, je ne devais pas avoir un gros "six packs" comme Superman. Je n’étais pas beau!»

Perte de poids et humour

Maintenant que le tournage du film est terminé, Philippe-Audrey poursuit ses spectacles d’humour. «J’ai amorcé le processus de perte de poids! (rires) Plusieurs dates s’ajoutent un peu partout au Québec; je suis totalement subjugué par ça.»

L’humoriste présentera également un bien-cuit le 14 août lors de la soirée anniversaire du ComediHa! Fest, animée par Normand Brathwaite, en plus de présenter quelques numéros au Festival Juste pour rire. «J’ai donné dans les tournages tout le printemps, mais ce sera un été sous le signe de l’humour!»

Philippe-Audrey écrit d’ailleurs un nouveau spectacle, mais nul ne sait quand il sera prêt. «Je suis très perfectionniste, donc il se peut que l’écriture prenne beaucoup de temps. En ce moment, j’ai des idées, j’ai des numéros, mais je veux attendre de trouver le sens de tout ça. Je refuse d’offrir quelque chose de moyen aux gens, confie l’humoriste. Le peu de congés que j’aurai seront consacrés à l’écriture, aux rodages, aux tests.»

Son vœu exaucé

Dans la websérie Teodore pas de H, Philippe-Audrey incarne Teodore, un trentenaire ayant un

TDAH qui décide de terminer son secondaire. «J’aimerais qu’il y ait une deuxième vie à ce projet;

retrouver Teodore serait un bonheur pour moi. Cette série a touché tellement de gens de manière organique, sans qu’on les matraque médiatiquement!», espère-t-il.

Bonne nouvelle: Nathalie Doummar, autrice de la websérie, nous a récemment confié qu’elle travaille sur une deuxième saison. Rappelons que Philippe-Audrey fait toujours partie de la distribution de Like-moi!, dont la quatrième saison est présentée en exclusivité sur Club illico avant d’être diffusée sur les ondes de Télé-Québec. À noter que les trois premières saisons sont aussi disponibles sur Club illico. Et le comédien nous a annoncé qu’une cinquième saison verra le jour!