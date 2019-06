Tiré à Saint-Martin, le Québécois succombe à ses blessures

L'homme de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, Sylvain Valade, a rendu l'âme vendredi soir après avoir été blessé par balle lors d’un vol à main armée à Saint-Martin, dans les Caraïbes.

Sa fille, Yanie Valade, a livré un hommage poignant à son père dans une publication Facebook.

«Une fin tragique et inimaginable. Les images tournent sans cesse dans ma tête, et le bruit du coup de feu me hante. Mon papa d'amour, tu es parti en héros, tu m'as sauvé la vie et tu m'as protégée jusqu'à ton dernier souffle, comme tu l'as toujours fait», a-t-elle écrit il y a une dizaine d'heures.

Sylvain Valade, 48 ans, a été atteint à la tête par balle mercredi soir, vers 23 h, dans le secteur de Maho Beach, après qu’un suspect eut braqué son pistolet sur la tempe de sa fille en lui réclamant son sac.

Cynthia Richard, une amie de la fille de la victime, les accompagnait à Sint Maarten - qui est la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin.

«Sylvain et sa fille sont allés prendre une marche à l'extérieur, en soirée, mercredi. C’était un vol. Mauvais endroit au mauvais moment. Le voleur est arrivé par derrière et a mis un pistolet sur la tempe de ma copine. Elle lui a donné son sac, mais quand son père a vu l'arme, il a crié, alors le voleur a tiré sur lui», a-t-elle dit à TVA Nouvelles dans une entrevue téléphonique.

La police locale a indiqué dans un communiqué qu’à l’arrivée des premiers secours, «les policiers ont trouvé l’homme qui gisait au sol et qui saignait après avoir été atteint d’un projectile d’arme à feu».

M. Valade a été transféré à Miami où il a été pris en charge par un neurochirurgien. Les autorités médicales à Sint Maarten ont indiqué que l’homme se trouvait dans un état stable, mais critique, avant son départ vers les États-Unis.

Tard en soirée, vendredi, sur les médias sociaux, des proches de M. Valade ont indiqué que ce dernier avait succombé à ses blessures.

Aucun suspect n’a encore été arrêté dans cette affaire. La police de Sint Maarten a lancé un appel à témoins dans le but d’éclaircir les circonstances de l’événement.