Une famille trouve un bébé abandonné dans les bois

Trois sœurs ont fait une découverte à la fois troublante et surprenante dans un bois près de leur maison dans le comté de Forsyth en Géorgie lorsqu’elles ont trouvé un bébé abandonné dans un sac de plastique.

Kayla Ragatz et ses sœurs revenaient à la maison jeudi soir lorsqu’elles ont entendu un bruit étrange provenant de la forêt.

«On a pris nos lampes de poche et on a fait le tour en voiture. On se disait que ça ne ressemblait pas à un animal», raconte-t-elle.

Elles sont revenues à la maison où elles ont expliqué à leur père qu’elle croyait qu’il s’agissait d’un bébé. Ce dernier était sceptique.

«J’ai dit que c’était impossible. Peut-être un bébé raton laveur, chevreuil, quelque chose», de dire Alan.

Ils sont tous retournés dans les bois pour trouver la source du bruit qui provenait d’une pile de feuilles et de branches. «Lorsqu’on approchait, on a compris que c’était un bébé qui pleurait», affirme Kayla.

«On s’est rangé et il y avait ce petit bébé dans un sac de plastique. On a appelé le 911 et elle était en vie», ajoute M. Ragatz.

Le poupon était possiblement né environ une heure avant d’être retrouvé. Il avait toujours son cordon ombilical.

Le shérif a chaleureusement remercié la famille. «C’est sans aucun doute une intervention divine si cette enfant a été trouvée, si ce n’était pas d’eux, on aurait une conversation différente», a déclaré Ron Freeman du comté de Forsyth.

Les autorités ont demandé l’aide de la population pour retrouver la mère.