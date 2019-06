Doctorat honorifique pour la militaire québécoise la plus haut gradée

L’Université Laval a honoré pour une deuxième année consécutive une femme au parcours exceptionnel qui a été la première à se hisser au sommet de son milieu, alors que la brigadière générale Jennie Carignan a reçu un doctorat honorifique de la part de la Faculté des sciences de l’administration (FSA), hier, lors de sa collation des grades.

Jennie Carignan est devenue, en 2016, la première femme à occuper l’un des postes de brigadier général des Forces armées canadiennes. Puis, elle est devenue la plus militaire la plus haut gradée au Québec à titre de commandante de la 2e division et de la Force opérationnelle interarmées de l’Est en 2018.

L’an dernier, parmi les doctorats honoris causa remis par l’UL figurait l’ex-première ministre Pauline Marois, également la première à occuper un rôle de premier plan dans un milieu typiquement masculin.

« Je suis extrêmement touchée du geste de l’UL et de FSA, mais aussi très fière puisque le travail militaire est beaucoup en préparation, au cas où. On n’est pas nécessairement à l’avant-plan. D’être reconnue à l’extérieur du militaire par notre communauté, c’est extrêmement significatif », a remercié Mme Carignan, qui détient a décroché un MBA à l’UL au tournant des années 2000.

La rectrice de l’université, Sophie D’Amours, a décrit Mme Carignan comme le « coup de cœur » de FSA. « Elle a une approche de gestion qui fait école. Pour nous, c’est une grande fierté. On veut le communiquer et qu’un plus grand nombre de personnes découvre cette femme d’exception qui nous inspire », a louangé Mme D’Amours.

Combat de perceptions

Si elle est aujourd’hui affublée d’un poste prestigieux et de hautes distinctions, la brigadière générale confie candidement qu’elle ne pensait pas engager une si longue carrière militaire lors de ses débuts en 1986. C’était deux ans avant que l’armée ouvre enfin l’ensemble de ses postes aux femmes.

« C’est toujours les mêmes perceptions qui perdurent, que le métier militaire est pour les hommes, concède Mme Carignan. C’est surtout ce contre quoi je me suis battue. »

« Souvent, c’est une mauvaise compréhension du rôle du militaire et c’est de ne pas bien reconnaître que tout le monde à quelque chose de différent à apporter, ajoute-t-elle. C’est ce qu’il faut faire en travail d’équipe : aller chercher les forces de chacun. »