«Les fans ont été incroyables, je me sens bénie»

Pendant ces 16 années de spectacles au Colosseum du Caesars Palace, ils sont plus de quatre millions et demi de spectateurs de partout dans le monde à s'être rendus à Las Vegas pour admirer Céline Dion.

Dans une vidéo touchante diffusée après son dernier spectacle, la diva québécoise s'est confiée sur cette grande aventure qu'a été sa résidence pendant 16 ans.

Bilan, projets futurs, relation avec les fans, la diva québécoise aborde plusieurs sphères de sa vie.

Bilan

«Il y a tellement de souvenirs, de belles aventures et des rencontres avec des artistes extraordinaires. Toutes les personnes qui ont contribué à ce spectacle ont donné leur maximum, et ce, à tous les soirs».

«Seize années, c’est très long et je vais chérir cette expérience pour le restant de mes jours, ce n’est pas seulement une tournée de deux semaines. J’ai été chanceuse et je le suis encore. J’ai eu une carrière, j’ai toujours eu une carrière. Las Vegas et le Colosseum font partie de mon périple dans l’industrie».

«Mes fans ont été extraordinaires. Ils ont chanté avec nous tous les soirs, ils ont ri, ils ont dansé avec nous et ils pleuré avec nous, j’ose croire à des larmes de joie. Ils ont été incroyables, je me sens bénie».

Les débuts de l’aventure à Las Vegas

«Au début, l’énergie autour de ce projet, de ce rêve, n’était pas très positive. Je suis certaine d’en avoir déjà parlé, mais des gens disaient que le projet allait couler comme le Titanic, que ce serait la fin de ma carrière».

«À un moment donné, René a [tapé dans ses mains], et il a dit: ‘’Hé (...) est-ce qu’on croit en notre projet ou non’’. Et ça a secoué tout le monde, de la bonne façon».

Se souvenir de René

«L’esprit de René, son énergie seront toujours au Colosseum, c’est ce que je veux croire et sentir».

Agenda des prochains mois

«Je vais prendre quelques mois de congé et je suis vraiment excitée de commencer ce nouveau chapitre de ma vie».

«Je vais faire quelques séances de photos, ce que j’adore, j’ai des tournages avec L’Oréal et je m’en vais à Londres pour un très grand spectacle dans Hyde Park le 5 juillet».

«On va ensuite commencer à préparer la tournée Courage. Nous rassemblons nos idées depuis quelques mois déjà et nous croyons que nous allons avoir quelque chose de vraiment spécial pour les fans. Nous voulons que ce soit la plus belle expérience que nous ayons jamais créée pour eux».

«Et finalement, FINALEMENT, nous devons finir le nouvel album qui doit sortir au mois de novembre».