Montréal se prépare aux impacts des changements climatiques

La Ville de Montréal annoncera lundi d’importants travaux qui visent à préparer des secteurs de la métropole aux impacts des changements climatiques sur les infrastructures municipales, a appris TVA Nouvelles.

Les ingénieurs des années 1960, même ceux du début des années 2000, n'ont pas toujours conçu des réseaux d'égouts pluviaux capables d'évacuer les pluies des orages de plus en plus violents.

L'échangeur L'Acadie en est un exemple: il a été refait à neuf et inondé à répétition, avant que ne soit ajouté un bassin de rétention.

«Le maximum, généralement, que les réseaux peuvent supporter, c'est près de 50 millimètres de pluie à l'heure, explique le météorologue Gilles Brien. Et là, les précipitations augmentent, surtout avec les orages qui vont être plus puissants dans les prochaines années. Donc, des cas de 75 millimètres de pluie en une heure, on va en connaître de plus en plus.»

Bassins de rétention

C’est pour cette raison que la Ville annoncera lundi la construction de plusieurs ouvrages de rétention pour sécuriser son réseau et éviter des contaminations de son eau potable.

Ottawa versera donc à la métropole plus de 54 millions de dollars pour la construction de ces quatre ouvrages dans des secteurs densément peuplés, principalement près de l'ancienne gare Turcot.

L'autre gros chantier aura lieu dans le Sud-Ouest : dans le quartier Griffintown, le bassin sera construit sur le site occupé actuellement par un bâtiment désaffecté entre les rues William, Ottawa, Saint-Thomas et du Séminaire. Quand il sera complété, il pourra recevoir jusqu'à 15 millimètres cubes d'eau, soit l'équivalent de six piscines olympiques, ce qui devrait sécuriser les résidents du secteur.

Les bassins de rétention augmentent la capacité du réseau et sécurisent les plans d'eau à proximité, comme l'explique cet ingénieur spécialisé dans le domaine.

«Comme on va avoir des activités de plein air de contact, par exemple dans le canal Lachine ou ailleurs, on aime mieux restreindre ces débordements-là dans le temps, soulève l’ingénieur en hydrologie urbaine Gilles Rivard. Par le fait même, on va répondre à un autre besoin, remettre ou rehausser le niveau de service pour compenser pour les changements climatiques.»

Les travaux du bassin de rétention dans Griffintown devraient être exécutés, selon l'échéancier, d'ici mars 2021. La fin des travaux dans le secteur de l'ancienne gare Turcot devrait avoir lieu en 2028.

-D’après le reportage de Richard Olivier