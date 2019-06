Un mort dans l'effondrement d'une grue sur un édifice à Dallas

Une grue s'est effondrée sur un édifice à logements du centre-ville de Dallas au Texas dimanche après-midi.

Au moins une personne a perdu la vie et six autres ont été blessées, mais on ne connait pas leur état.

Il y avait des orages au moment de l'accident et la grue aurait été emportée par une bourrasque de vent.

Une dizaine d'appartements ont été détruits par la chute de la structure.

Plusieurs locataires ont dû être secourus par les services d'urgence.

Le service météo a rapporté des rafales de vent de 100 kilomètres à l'heure dans le secteur et des averses de grêle.